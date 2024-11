„Sommerhaus der Stars“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Was ist da los, Produktion!?“

Jetzt steht es also fest, wer das diesjährige „Sommerhaus der Stars“ gewonnen hat. Auch wenn die beiden in den Spielen bei RTL nicht gerade geglänzt haben, konnten sie am Ende den Sieg für sich verbuchen: Sam Dylan und Rafi Rachek dürfen sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen.

Doch so sehr die Freude bei dem Promipaar auch überwiegen mag, einige Zuschauer machen dem Kölner Sender nun schwere Vorwürfe. Denn das, was sie in diesem Jahr im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen bekamen, war noch mal eine andere Nummer als die Jahre zuvor.

„Sommerhaus der Stars“: Hasstiraden erreichen Höhepunkt

Dass es in dem TV-Format hitzig zur Sache geht und der ein oder andere prominente Bewohner mal aus der Haut fährt, ist für das Sommerhaus nicht ganz ungewöhnlich. Zu eng leben die Paare über einen langen Zeitraum aufeinander, zu unterschiedlich sind ihre Charaktere.

Doch die verbalen Anfeindungen untereinander, die Hasstiraden und das bitterböse Auftreten einzelner Kandidaten hat 2024 wahrlich einen Höhepunkt erreicht. In der Finalfolge kann sich Kandidat Umut kaum noch beherrschen, wird knallrot im Gesicht und pöbelt seine Mitstreiter dermaßen aggressiv an, dass sogar die RTL-Security einschreiten muss. Von den Schimpfwörtern, die in diesem Jahr vom Sender übertönt werden, ganz zu schweigen.

Vorwürfe an RTL

Einige Zuschauer sind deshalb auch geradezu empört über das Verhalten einiger Promis und machen RTL Vorwürfe.

„Warum wurden Umut und Emma nicht von der Produktion rausgeworfen wegen Handgreiflichkeiten!? Und warum Can und Alessia nicht wegen homophoben Äußerungen?! Was ist da los Produktion!?“

„DIESE Alessia, ich erinnere mal daran, was die bei Tessa rumgeschrien hat. Dafür hätte man sie rausfliegen müssen und eine Anzeige hinterher. Die ist doch eine Gefahr für die Menschheit!“

„Eigentlich egal, wer gewonnen hat. Fakt ist, das sich alle unmöglich benommen haben. Ich bin einfach nur sprachlos! Dabei ist mir völlig egal, wer angefangen hat! Aber sich so im TV zu präsentieren… sag mal schämt ihr euch nicht?! Diese Aggressivität untereinander und das nonstop, das hat echt kein Spaß gemacht zu gucken.“

„ASIHAUS, einfach nur ASIHAUS. Wie kann man sich nur so aufführen und das im Fernsehen.“

„Konnte diese Staffel gar nicht gucken, weil’s mich einfach nur aufgeregt hat.“

„Ganz schlimm. Und man hat das Gefühl, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer.“

Immerhin freuen sich einige Fans über den Gewinn von Sam und Rafi. „Ich hab mit Sam immer herzlich gelacht! Freu mich, dass die beiden gewonnen haben“ oder „Yeah! Die beiden haben die Show auch mehr als unterhalten – von daher, sei ihnen gegönnt“ heißt es unter anderem in den Kommentaren.