Sommerhaus der Stars: Rafi lästert nach Sieg – „Finde den Typen zum Kotzen“

Die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ist vorbei. Die Gewinner: Sam Dylan und Rafi Rachek. Nach einer turbulenten Staffel konnten sie sich gegen all ihre Kontrahenten durchsetzen und sind damit um 50.000 Euro und den Titel „Promi-Paar 2024“ reicher.

Beziehungsdrama, hinterhältige Intrigen und jede Menge Streitereien – all das konnten die Zuschauer des „Sommerhaus der Stars“ in den vergangenen Wochen mitverfolgen. Das finale Spiel gegen Denis Hersing und Lorik Bunjaku konnten Sam Dylan und Rafi Rachek schließlich für sich entscheiden und gehen somit als Gewinner des RTL-Formats hervor. Nach ihrem Sieg lassen sie die Zeit Revue passieren und finden dabei auch ein paar Worte für die anderen Show-Teilnehmer.

„Sommerhaus der Stars“-Sieger wettern nach der Show gegen ihre Mitstreiter

Auf dem Instagram-Account von „Das Sommerhaus der Stars“ teilen Sam Dylan und Rafi Rachek erste Worte nach dem Sieg. Auf die Frage „Wen möchtest du nie wieder sehen?“ antwortet Sam, dass er nie wieder das Wort „Temptation“ hören und dieses Par sehen möchte. Gemeint sind Mitstreiter Emma Fernlund und Umut Tekin. Zwischen den beiden Paaren gab es in der Show viele lautstarke Auseinandersetzungen. Auch Rafi stimmt zu, erklärt: „Ich möchte nie wieder einem Mammut begegnen. Ich finde den Typen zum Kotzen und wenn ich den sehe, kommt mir alles hoch.“

Rafis emotionalster Moment war der Sieg, als er das Geld in den Händen hielt und er sagen konnte: „Wir haben es gemacht“.

Auf die Frage, was er an seiner Art verändern wollen würde, sagt Sam Dylan: „Nichts! Weil ich bin und bleibe die Disney-Hexe und so soll es sein.“

„Sommerhaus der Stars“: Vorfreude auf Wiedersehen

Ihr Fazit zum Sommerhaus: „Es war eine heftige Reise mit Streitereien, Intrigen, Abenteuern, Überraschungen. Am Ende hat sich diese Reise gelohnt, auch wenn es wirklich sehr, sehr hart war. Wir wurden als die Schwächsten gesehen, aber wir haben einen nach dem anderen nach Hause geschickt und sind somit die Stärksten“, betont Rafi. Sein Partner Sam ergänzt, dass sie sogar dachten, dass sie „gleich am Anfang rausfliegen.“

Zum Abschluss sagt Sam noch, dass er gespannt auf die Gesichter seiner Mitstreiter ist. Damit spielt er auf das Wiedersehen von „Das Sommerhaus der Stars“ an. Dieses läuft am Dienstag, den 26. November, um 20.15 Uhr zeitgleich bei RTL und RTL+.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 17. September 2024 im Free-TV. Die neuen Folgen gibt es für RTL+-Abonnenten immer eine Woche früher.