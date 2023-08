„Sommerhaus der Stars“: RTL enttäuscht Fans! „Heißt doch nicht Herbsthaus“

Die Vorfreude auf das Sommerhaus der Stars 2023 ist groß – schließlich gibt es schon vor der Ausstrahlung im TV jede Menge Zoff. Der ein oder andere Kandidat des „Sommerhaus der Stars“ sorgt schon jetzt für ordentlich Aufsehen. Doch obwohl die Dreharbeiten längst abgeschlossen zu sein scheinen, gibt RTL noch kein offizielles Datum für den Start des „Sommerhaus der Stars„bekannt. Umso ärgerlich für die Fans, die langsam aber sicher ungeduldig werden und vor lauter Spannung auf die neuen Folgen förmlich platzen.

„Sommerhaus der Stars“: Handfeste Drohung an RTL

Dieses Jahr sorgte der Cast der Sendung für besonders viel Diskussionen. Obwohl die ersten Minuten des „Sommerhaus der Stars“ noch nicht mal über die Bildschirme flimmerten, sind sich die Zuschauer sicher, dass diese Mischung der Kandidaten viel

Stresspotenzial mitbringt. Und das scheint sich zu bewahrheiten – schon vor Ausstrahlung kommt es zu öffentlichem Drama.

So lassen Reality-TV-Star Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan durchblicken,

dass es zu unschöne Ereignisse in der Villa gekommen sei. „Ich appelliere an RTL, an die Produktion, an ‚Sommerhaus der Stars‘, dass ihr die Sachen so zeigt, wie sie vorgefallen sind. Dass ihr nichts verharmlost, dass ihr ein Statement dazu macht, was passiert ist und sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das alles, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit jeder erfährt, was da passiert ist“, sagte Can in einer Instagramstory. Worte, die die Spannung auf die neuen Folgen natürlich steigern.

https://www.instagram.com/p/Ctdb794tLez/

„Sommerhaus der Stars“: DAS sagt der Sender dazu

Auf Instagram werden die Stimmen von frustrierten Fans laut. Sie wollen endlich wissen, wann ihre Lieblingssendung an den Start geht. Solche Kommentare liest man auf der Seite zuhauf:

„Wann geht es denn endlich los? Es heißt doch Sommerhaus und nicht Herbsthaus der Stars.“

„So, wir haben Herbst! Also wann beginnt das Sommerhaus?“

„Wann gehts denn endlich los?“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Auf Nachfrage dieser Redaktion äußert sich ein Sprecher des Senders wie folgt: „Den Sendetermin haben wir noch nicht bekanntgegeben. Da es noch ein bisschen dauert, bis die Staffel kommt, bitte ich noch um etwas Geduld.“