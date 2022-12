Sissi: Das perfide Motiv hinter ihrem Tod – „Würde die Tat noch einmal begehen“

„Sissi“ alias Romy Schneider feiert jedes Jahr aufs Neue ihr Comeback im TV. Die Geschichte um das Leben der Kaiserin von Österreich gehört für viele zu Weihnachten wie Kartoffelsalat und Würstchen.

In dem Dreiteiler verschwimmen Fiktion und Realität fließend miteinander und zeigen das Bild eines bestimmt nicht einfachen, aber am Ende doch vermeintlich glücklichen Lebens am Hof. Was allerdings nicht gezeigt wird, ist Elizabeths Leben im Alter und ihr plötzlicher Tod.

Zeit zurückzublicken in das Jahr 1898, als Kaiserin Sisi, wie sie eigentlich genannt wurde, auf offener Straße ihrem Attentäter begegnete und der sich im Nachgang mit seiner Tat noch rühmte.

„Sissi“ stirbt ganz unerwartet

Ganz so zufrieden, wie Romy Schneider am Ende von „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ wirkt, war die echte Kaiserin nicht. „Elisabeths tragischer Tod war das Ende eines bewegten, unglücklichen und oft missverstandenen Lebens einer außergewöhnlichen Persönlichkeit“, schreibt die „Schönbrunn Group“, die das Sisi-Museum in Schloss Schönbrunn leitet.

Ihr Tod kam so überraschend wie im Film die Liebe zwischen Romy Schneider und Karlheinz Böhm in seiner Rolle als Kaiser Franz Josef. Die Gräfin war mit ihrer Vertrauten Gräfin Irma Sztáray am Genfer See unterwegs, um mit dem Schiff nach Territet zu fahren, als sich ein Unbekannter auf sie stürzte und sie zu Boden riss.

„Sissi“-Mörder prahlt mit Attentat

Der Zwischenfall ließ Elizabeth mit Schmerzen in der Brust zurück. Auf dem Schiff dann der Schock! Die Kaiserin brach zusammen und wurde ohnmächtig. Sie wurde umgehend von Bord getragen und in das Hotel „Beau Rivage“ gebracht, indem sie kurz darauf starb. Schuld an ihrem Tod ist der 25-jährige Luigi Lucheni, der sie mit einem langen, spitzen Gegenstand, einer Dreikantfeile mit Holzgriff, wie sich später rausstellt, punktuell durchbohrt hatte.

Das Perfide an dem Plan: Sisi wurde rein zufällig Opfer des Mörders. Eigentlich sollte sein Angriff nämlich König Umberto I. treffen. Weil Luigi aber erst für teuer Geld an den Ort seines Opfers hätte reisen müssen, entschied er sich für den Herzog von Orléans, der in Genf zu Besuch kommen sollte.

Aber auch der konnte der Attacke entgehen, indem sein Besuch kurzfristig abgesagt wurde. Es blieb Kaiserin Elizabeth. Die hatte zwar mit einem Pseudonym versucht, unentdeckt zu bleiben, als Berühmtheit erkannt wurde sie aber trotzdem. Ihr Status wurde ihr am Ende zum Verhängnis, denn Lucheni verfolgte den Wunsch, eine bekannte Persönlichkeit zu töten. Reue zeigte er nach seiner Tat keine und sagte stattdessen stolz: „Ich würde die Tat noch einmal begehen.“