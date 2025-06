NRW: Tatiana will noch einmal zu ihrem Lieblingssee – sie wird nie mehr dorthin zurückkehren

Schwer kranke Menschen haben oft bescheidene Wünsche. Tatiana wollte noch einmal an ihren Lieblingssee. Das ASB Wünschewagen-Team aus dem Rheinland (NRW) erfüllte ihr diesen letzten Wunsch.

Viele Menschen haben einen Ort, an dem sie ihr Leben lang Kraft tanken konnten, zu dem sie immer wieder zurückkehrten. Im Fall von Tatiana ist es der Rursee in NRW. Dorthin wollte sie noch ein letztes Mal wieder zurück.

NRW: Leckeres Mittagessen und Spaziergang standen auf dem Plan

Das ASB Wünschewagen-Team aus dem Rheinland berichtet auf seinem Instagram-Account von dem Tag. „Manche Wünsche sind ganz still – und doch voller Bedeutung. So wie der Herzenswunsch von Tatiana, noch einmal gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Herbert den Rursee zu sehen. Als der ASB-Wünschewagen eintraf, wurden wir bereits mit einem strahlenden Lächeln und großer Vorfreude empfangen“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Die Fahrt verlief entspannt, der Himmel war freundlich gestimmt – und das Ziel: ein Ort voller gemeinsamer Erinnerungen. Nach einem leckeren Mittagessen spazierten wir zusammen zu den Sitzmöglichkeiten mit Blick auf den See und die Boote“, berichtet das Wünschewagen-Team weiterhin.

Teddy dient jetzt als Erinnerung an wundervollen Tag

Tatiana und Herbert erzählten schließlich von ihrer allerersten Fahrt mit dem Roller zu genau diesem Ort – viele Jahre sei das her gewesen. „Und doch war der Moment plötzlich ganz nah. Die Augen leuchteten, das Herz war leicht – es war einer dieser stillen, echten Glücksmomente.“

Gegen 18 Uhr brachte das Team die beiden wieder nach Hause. Ein kleiner Teddy dient Tatiana jetzt noch als Erinnerung an diesen Tag. „Wir alle hatten einen wunderschönen Tag. Danke, dass wir ihn mitgestalten durften“, so die liebevollen Worte der Wunscherfüller Barbara, Carsten und Hubert.