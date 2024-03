„Sing meinen Song“: Vox macht es offiziell – „Auch noch nie erlebt!“

Seit einem Jahrzehnt zieht die VOX-Musikshow „Sing Meinen Song“ Fans in ihren Bann und schafft es immer wieder, mit ihrem einzigartigen Konzept zu überraschen. Sieben Sängerinnen und Sänger aus unterschiedlichsten musikalischen Richtungen treffen aufeinander und interpretieren ihre Hits in ganz neuen Versionen.

Die Show ist bekannt für emotionale Momente und Gänsehaut-Performances, die die Zuschauer und die Musiker selbst regelmäßig zu Tränen rühren.

Vox gibt den offiziellen Startschuss bekannt

Nun verkündet Vox großartige Neuigkeiten: Die langersehnte 11. Staffel von „Sing meinen Song“ steht in den Startlöchern und wird ab dem 23. April über die Bildschirme flimmern. Gastgeber Johannes Oerding, der bereits 2019 als Künstler dabei war und jetzt zum vierten Mal als Moderator die Show begleitet, hat auch diesmal wieder eine spannende Mischung aus Künstlern eingeladen.

+++ Vox-Hammer: Darauf dürfen sich Fans nun freuen +++

Mit dabei sind Eva Briegel von „Juli“, die Soul-Ikone Joy Denalane, der charismatische Rapper Eko Fresh, Sammy Amara, der Frontmann der „Broilers“, der Pop-Newcomer Emilio und der bekannte Singer-Songwriter Tim Bendzko. Sie alle feiern ihr „Sing Meinen Song“-Debüt und sorgen sicherlich für unvergessliche musikalische Momente. Doch das ist noch nicht alles: Als besonderes Highlight wird Rocklegende Peter Maffay in der Sendung als Special Guest auftreten.

Vox: DAMIT feiert die Sendung Premiere

Vor seiner Abschiedstournee bekommt er von seinem Freund Johannes Oerding ein besonderes Geschenk: einen eigenen Tauschabend mit seinen Songs. „Ich hatte als Gastgeber und Teilnehmer von ‚Sing meinen Song‘ schon vier Mal die Ehre, einen Tauschabend mit meinen Songs zu erleben. Dieses Privileg trete ich in diesem Jahr an meinen guten Freund Peter Maffay ab“, verkündet Oerding.

Peter Maffay selbst zeigt sich begeistert über diese einmalige Gelegenheit: „Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt!“ Mit Spannung erwartet er, wie die anderen Musiker seine Songs in ihre eigenen Stile übersetzen werden.