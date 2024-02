„Sing meinen Song“: Mit DIESER Überraschung hat niemand gerechnet

Darauf haben die Fans schon lange gewartet: endlich kommt eine neue Staffel der beliebten Vox-Sendung „Sing meinen Song“! Dort treffen verschiedene Sängerinnen und Sänger aufeinander und singen die Titel ihrer Kollegen auf der Bühne. Der genaue Start im Jahr 2024 ist noch nicht bekannt, doch es gibt trotzdem gute Nachrichten für die Zuschauer. In der Sendung wird es nämlich etwas geben, was sie noch nie gesehen haben.

„Sing meinen Song“: Staffel kommt noch im Frühjahr 2024

Die Kandidaten für die kommende Staffel sind bereits bekannt. Mit von der Partie sind Juli-Frontsängerin Eva Briegel, Soul-Künstlerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, Broilers-Frontmann Sammy Amara, Pop-Künstler Emilio und der Sänger Tim Bendzko. Doch an einem Abend empfangen die Sechs einen weiteren Interpreten in ihren Reihen.

+++ „Sing meinen Song“: Johannes Oerding offenbart emotionalsten Staffel-Moment – „Extrem berührt“ ++

Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung gibt es einen Gast, der nur an einem Abend vor Ort sein wird. Und das ist kein Geringerer als Peter Maffay. Die Musiker werden verschiedene Songs von Maffay neu interpretieren und sie ihm vorstellen. Er selbst muss keinen Song seiner Kollegen singen.

„Sing meinen Song“: Peter Maffay freut sich

Wie denkt der Tabaluga-Star selbst über seinen kurzen Besuch am Set von „Sing meinen Song“? Im Gespräch mit RTL verrät er: „Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt! Das wird eine Premiere für mich und ich freue mich, dass das sie mich für einen Abend auf ihre musikalische Reise mitnehmen. Ich bin gespannt, wie meine Songs verwandelt werden.“

Mehr Nachrichten heute:

Der genaue Starttermin für die neue Staffel von „Sing meinen Song“ steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr startete das Format im April.