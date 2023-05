„Sing meinen Song“: Montez spricht über Wendepunkt in seiner Karriere – „Dann höre ich auf“

Am Dienstag (9. Mai) ist der große Tag von Montez bei „Sing meinen Song“ auf Vox gekommen. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Kollegen auf dem Sofa, hat der Rapper seinen Durchbruch erst 2021 geschafft.

Doch mittlerweile ist Montez aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Aber die Karriere des 29-Jährigen hätte auch anders verlaufen können, denn an einem Punkt setzte er alles auf eine Karte.

+++ „Sing meinen Song“: Johannes Oerding offenbart emotionalsten Staffel-Moment – „Extrem berührt“ +++

„Sing meinen Song“: SO entstand Montez Mega-Hit

Den Song „Auf und Ab“ können wohl viele Menschen in Deutschland bereits mitsingen. 2021 stieg der Hit durch die Decke und hielt sich über Monate an der Spitze der deutschen Charts. Der gebürtige Bielefelder erklärt, wie es zum Hit bei einem Aufenthalt in L.A. überhaupt kam.

„Ich lag im Bett und habe zufällig einen Songtext gelesen, wo stand ‚Don’t call me, I am at a party“. Dann bin ich in den Kleiderschrank mit meiner Decke über dem Kopf gelaufen und mein Musikproduzent Aside hat mich drei bis vier Minuten aufgenommen.“ Mit der Zeit kam ein Vers nach dem anderen, doch bis zur Veröffentlichung der Single dauerte es noch anderthalb Jahre.

Wer ist wann bei „Sing meinen Song“ dran?

25. April: Stefanie Kloß von Silbermond

2. Mai: Lea

9. Mai: Montez

16 Mai: Clueso

23. Mai: Alli Neumann

30. Mai: Nico Santos

6. Juni: Johannes Oerding

13. Juni: Duette

Montez über Wendepunkt seiner Karriere

„Ich wusste, dass dieser Song was absolut Besonderes ist, und ich habe meinem ganzen Umfeld gesagt, dass wir bei dem Lied alles richtig machen müssen“, berichtet Montez. Denn bei dem Song hat der Musiker alles auf eine Karte gesetzt: „Und wenn der Song es nicht ist, dann höre ich auf – das habe ich allen so gesagt.“

Noch mehr News:

Denn anders als viele Menschen es erwarten würde, würden die meisten Solosänger oder auch Bands nicht von heute auf morgen zu Stars werden. Montez selbst war eigenen Angaben zufolge schon 15 Jahre lang im Hintergrund erfolgreich als Songwriter unterwegs. Den Durchbruch als Sänger habe er aber erst mit „Auf und Ab“ geschafft.

„Sing meinen Song“ läuft immer Dienstagabends zur Primetime auf Vox und ist vorab bei RTLplus in der App zu sehen.