„First Dates“: VOX-Team schockiert – plötzlicher Dreh-Abbruch  

Dinge gibt’s… Eigentlich soll die VOX-Sendung „First Dates“ Single-Leuten eine Möglichkeit geben, sich auf einem etwas anderen Weg zu verlieben. Doch wenn man die Chance trotz gegebener Möglichkeit nicht mal nutzt, scheint es umso aussichtsloser, den passenden Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden.

So geschehen in einer der letzten Folgen von „First Dates“. Kandidatin Sophie geht einen drastischen Schritt in der VOX-Sendung. Ihr Blinddate im TV geht so daneben, dass der Dreh kurzerhand abgebrochen wird.

Was war da nur los?

Das hat es bei „First Dates“ so schnell wohl noch nie gegeben. Doch Sophie (40) ist so gar nicht von ihrem Date-Partner Michael (43) angetan.

Schon vor dem ersten Kennenlernen fragt Gastgeber Roland Trettl bei seiner Kandidatin nach: „Was brauchst du für einen Mann?“ Die Antwort folgt prompt: „Einen, der genauso unabhängig ist und der selbstbewusst ist. Und der wirklich mit jemandem umgehen kann wie mit mir, weil ich haue halt wirklich alles raus, was ich mir denke. Er muss sich einfach nur gut anfühlen. Das heißt, wenn ihr mir jetzt jemanden herbringt, der sich nicht gut anfühlt, gehe ich alleine essen.“

Und Sophie sollte ihre Drohung tatsächlich wahr machen.

„First Dates“: Dreh-Abbruch bei VOX

Denn schon nach den ersten Minuten steht für die 40-Jährige fest: Michael ist ein No-Go für sie. Um ihn nicht länger auf die Date-Folter zu spannen, legt die Single-Frau auch schon los, sagt Michael direkt ins Gesicht: „Wenn ich dir was sagen darf. Nimm es bitte nicht persönlich. Du bist sicher ein sehr netter Mensch. Aber zwischen uns wird das nix werden. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich das Date gerne beenden und gerne alleine essen. Ich weiß das immer sofort.“ Absage schon vor dem Essen?!

Mehr News dazu:

Der Dreh wird damit abgebrochen. Michael schaut perplex drein, und auch das VOX-Team selbst hat nur verdutzte Gesichter übrig. Ganz klar: Dieses Zusammentreffen macht dem sogenannten „Speeddating“ wohl alle Ehre.