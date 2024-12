Rapper Sido schwebt im Babyglück – er ist erneut Papa geworden

Rapper Sido (44) und seine Freundin Georgina Stumpf haben allen Grund zur Freude: Sie sind frischgebackene Eltern geworden! Die aufregende Nachricht verkündete Georgina am frühen Samstagmorgen (30. November) auf Instagram und ließ die Herzen ihrer Follower höherschlagen.

Mit einem Song von Phil Collins drückte sie ihre überwältigenden Gefühle aus: „Du bist so klein und doch so stark. In meinen Armen halte ich dich schön warm, von nun an sind wir unzertrennlich.“ Diese liebevollen Worte begleiten das erste Bild, das die Hand ihres neugeborenen Babys zeigt, die fest den Daumen der Mama umklammert.

Sido und Freundin Georgina Stumpf begrüßen erstes gemeinsames Kind

Sido, bürgerlich Paul Würdig, ist zwar nicht auf dem Foto zu sehen, doch seine Freude ist sicherlich ebenso groß. Noch wenige Stunden vor der Geburt genoss Georgina einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden. Gemeinsam mit Charlotte Würdig, der Ex-Frau von Sido, und ihrem Bruder war sie Knödel und Rotkohl essen.

„Family Love“ betitelte sie den harmonischen Moment, der die enge Verbundenheit der Patchworkfamilie zeigt. Georgina und Sido sind seit Ende 2022 offiziell ein Paar, halten ihre Beziehung jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Im Oktober überraschte die Influencerin ihre Fans mit einem ersten Blick auf ihren Babybauch, was die Vorfreude auf den Nachwuchs anheizte. Nun ist der kleine Schatz endlich da!

Sido, der bereits zwei Söhne aus seiner Ehe mit Charlotte Würdig hat, erweitert mit dem Neuzugang seine Familie. Trotz der Trennung im Jahr 2020 stehen sich die ehemaligen Partner nahe, und Charlotte begrüßte den Familienzuwachs mit offenen Armen. „Wir freuen uns auf das Kleine“, kommentierte sie damals liebevoll.