Erste Bilder aus „Shrek 5“: Fans sind entsetzt – „Es ist ein Albtraum“

Als das Animations-Studio „DreamWorks“ im Jahre 2001 eine nette, kleine Märchen-Parodie namens „Shrek“ ins Kino brachte, in der ein grüner Oger und ein sprechender Esel eine taffe Prinzessin retten wollen, ahnte wohl niemand, was für eine Erfolgsgeschichte sie damit schreiben würden. Auf „Shrek“ folgten drei Fortsetzungen (2004-2010) – und der später als Nebencharakter eingeführte Gestiefelte Kater erhielt ebenfalls zwei eigene Kinofilme (2011, 2022). Weltweites Einspielergebnis: Über 4 Milliarden US-Dollar!

Mittlerweile ist Shrek fester Bestandteil der filmischen Popkultur, hat in den vergangenen Jahren im Meme-Format sogar gefühlt an neuer Beliebtheit gewonnen. Das letzte Kinoabenteuer des Ogers, „Shrek 4“, liegt aber mittlerweile schon rund 15 Jahre zurück.

Das ändert sich aber nun: „Shrek 5“ wurde vor wenigen Monaten angekündigt – und nun hat DreamWorks den ersten kurzen Trailer zum Shrek-Comeback veröffentlicht. Doch das Fan-Feedback fällt nicht so begeistert aus, wie sich die Macher das vielleicht erhofft hatten…

„Shrek 5“-Trailer sorgt für Fan-Frust

Es ist nur ein kurzer Teaserclip, den DreamWorks am Donnerstag (27. Februar) im Netz veröffentlichte: Er zeigt den legendären magischen Spiegel aus der Schneewittchen-Geschichte, der Shrek & Co. verraten soll, wer der Schönste im ganzen Land ist – der Spiegel legt sich auf Titelheld Shrek fest und zeigt den Oger in allerlei kuriosen Outfits und Fotomontagen, wie sie Shrek-Fans aus zahlreichen Internet-Memes bereits kennen.

Vor dem Spiegel versammeln sich neben Shrek (Mike Myers) auch seine Frau Fiona (Cameron Diaz), natürlich auch der Esel (Eddie Murphy), Pinocchio – und eine neue Figur: Shreks Tochter, gesprochen von Superstar Zendaya. Sie alle reagieren auf die Shrek-Bilder im Spiegel – und sind mehr oder weniger begeistert.

Doch mindestens genauso gespalten wie die Reaktionen der Filmfiguren auf die Spiegel-Bilder fallen auch die Reaktionen der Fans auf den kurzen Trailer aus.

Fans stinksauer: „Löscht das jetzt“

Denn das Animationsdesign und der Look einiger Figuren hat sich im Vergleich zu den geliebten Originalfilmen doch deutlich verändert – und auch der „modernere“ Humor mit Verweis auf Internet-Memes kommt nicht bei allen Fans gut an.

Ein Auszug aus den Kommentaren auf dem offiziellen DreamWorks-Instagram-Account:

„Es ist ein Albtraum. Bitte weckt mich auf.“

„Das wird hoffentlich nicht der neue Animationsstil sein.“

„DreamWorks, reparier das, Schatz. Wir können nicht diese merkwürdige Animation benutzen.“

„Löscht das jetzt und versucht es noch einmal.“

„Können wir bitte beim Original-Design bleiben? Und macht bitte keinen Film, der versucht, attraktiv für die neue Generation zu sein. Ihr habt bereits eine große Fan-Basis. Bitte ruiniert das nicht.“

„Bring den alten Stil zurück. Was ist das für eine Abscheulichkeit?“

„WTF ist das?“

Ob die Macher nach der Kritik noch einige Aspekte verändern? Zeit wäre genug – „Shrek 5“ soll in Deutschland erst am 23. Dezember 2026 in die Kinos kommen.