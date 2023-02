„Shopping Queen“ in Münster: Schock zu Beginn – Kandidatin muss Show unterbrechen

An Tag drei geht Kandidatin Jessica in Münster auf die Suche nach dem perfekten Outfit. Das Motto der Woche lautet: „Oldie but goldie – Zeige, wie cool und modern ein Look in Cord sein kann“. Dafür machen sich die restlichen „Shopping Queen“-Kandidatinnen auf den Weg nach Sendenhorst, ein Örtchen 30 Kilometer südöstlich von Münster.

Bei der 34-jährigen Jessica angekommen, folgt dann aber erstmal eine schlechte Nachricht für die Frauen. Und auch „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer ist schockiert, als er davon erfährt.

„Shopping Queen“ in Münster: Sie fehlt an Tag drei

Normalerweise trudeln die Frauen zu Beginn der Sendung immer in Zweier-Gruppen ein. Gemeinsam geben sie in der Regel dann noch ein kurzes Interview, bevor sie das Zuhause der Gastgeberin des Tages betreten. Doch an Shoppingtag Nummer drei kommt Dagmar alleine. Der Vox-Sprecher stellt daraufhin überrascht fest: „Da fehlt doch eine! Wo ist denn Christina?“

„Leider ist die Christina krank. Von hier aus gute Besserung! Wir hoffen, dass sie vielleicht morgen wieder dabei ist. Das wäre schön“, klärt die 54-Jährige auf. Sichtlich überrascht ist dabei auch Moderator Guido Maria Kretschmer, der die Abwesenheit von Christina ebenfalls bedauert.

„Shopping Queen“ in Münster: Und die Punkte?

Auch die restlichen Kandidatinnen sind traurig darüber, dass sie heute nur zu viert sind. Gemeinsam bestellen sie der abwesenden Christina liebe Grüße und Genesungswünsche. Kurz darauf geht es dann für Jessica auf Shopping-Tour. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin klappert sie einen Laden nach dem nächsten ab. Die gelernte Bürokauffrau hat dabei ganz genau Vorstellungen: Es soll entweder eine Latzhose oder ein Jumpsuit aus Cord sein.

Und tatsächlich verliebt sie sich auf Anhieb in einen Cord-Einteiler und begeistert damit die neugierige Konkurrenz. Doch wie sieht es mit der Punkteverteilung aus? Schließlich bekommt Jessica nur drei, statt vier Wertungen. Letztendlich klärt der Vox-Sprecher auf und sagt: „Die Wertung von Kandidatin wird nachgeholt und die Punkte Guido kommen sowieso noch für alle.“

