„Shopping Queen“: Beinahe-Eklat in Münster – plötzlich schrillen die Alarmglocken

In der Vox-Sendung „Shopping Queen“ hat Modedesigner Guido Maria Kretschmer schon einiges erlebt. Von fatalen Mode-Fauxpas, über Kandidatinnen unter enormen Zeitdruck bis hin zu solchen, die die Ruhe weg haben. Doch so etwas hat der 57-Jährige noch nie gesehen.

In Münster steht diese Woche alles unter dem Motto „Oldie but goldie – Zeige, wie cool und modern ein Look in Kord sein kann“. Nachdem sich Kandidatin Mathea am Montag insgesamt 36 von 40 Punkten sichern konnte, ist nun Christina an der Reihe. Gemeinsam mit ihrer Begleitung Joanne macht sie sich auch rasch auf den Weg, um keine Zeit zu verlieren.

„Shopping Queen“ in Münster: Christina schaut nicht auf den Preis

Jede Frau wird das sicherlich schonmal erlebt haben: Im Shopping-Rausch sieht man ein Teil, was einem gefällt, probiert es an und bekommt noch in der Umkleide einen Schock. Der Preis übersteigt nicht nur das Budget, sondern jegliche Erwartungen. Dieses Phänomen erleben auch Christina und ihre Freundin, die gebürtige Engländerin Joanne.

Als sie in dem ersten Geschäft in ein Outfit schlüpft, ist sie nicht gerade begeistert. Als sie dann sieht, wie viel der braune Hosenanzug kostet, in dem sie gerade steckt, winkt sie erst recht ab. Denn die beiden Teile kosten zusammen 398 Euro.

Letztendlich bekommt die Münsteranerin trotzdem eine Rechnung von 348,95 Euro. Aber damit hat sie fast ihr gesamtes Outfit komplett: Blazer, Hose, Top und Accessoires wandern in die Einkaufstüte. Gerade als die Freundinnen den Ausgang des Ladens ansteuern wollen, muss der Sprecher plötzlich eingreifen.

„Shopping Queen“: Joanne hätte fast was mitgehen lassen

Nichtsahnend und natürlich ohne böse Absichten hätte Christinas Shopping-Begleitung beinah die drei Armbänder gestohlen, die sie sich zwischenzeitlich um das Handgelenk gestülpt hat. Sofort klingeln bei dem Vox-Sprecher die Alarmglocken und er grätscht prompt dazwischen: „Drei Teile. Gibt es vielleicht noch etwas, was ihr…?“

Sofort wird der Britin klar, was abgeht, als sie panisch den Schmuck abnimmt: „Ich wollte gerade was klauen. Klassisch Engländer, die klauen alles“, scherzt sie noch. Und auch Guido Maria Kretschmer kann bei diesen Bildern nur schmunzeln. Sichtlich amüsiert merkt er an: „Gerade aus dem Brexit raus, schon wird Deutschland bestohlen, wo es nur geht“.

Letztendlich schafft Christina es noch pünktlich auf den Laufsteg und wird von ihren Konkurrentinnen für ihre Interpretation des Mottos mit guten 32 Punkten bewertet. Heute verpasst? Die Folge kannst du jederzeit in der RTL-Plus-Mediathek abrufen.