„Shopping Queen“: Nach Männer-Woche – DIESE Ankündigung lässt Fans hoffen

Fünf Tage, fünf Kandidatinnen, 500 Euro und nur ein Motto: Bei „Shopping Queen“ kann jeder unter Beweis stellen, was er in Sachen Mode auf dem Kasten hat. Und das unter gleichen Rahmenbedingungen. Von Woche zu Woche zieht die beliebte Vox-Show dafür in eine andere Stadt mit neuen Teilnehmerinnen.

Diese haben dann vier Stunden Zeit, um ihr Outfit zu shoppen und sich zu stylen. Seit 2012 wird bei „Shopping Queen“ so wöchentlich eine Frau zur Gewinnerin gekürt und sie gewinnt stolze 1000 Euro. Im Laufe der Zeit entwickelte der Sender auch besondere Ausgaben der Show. So gibt es immer wieder Promi-Specials oder auch Männer-Wochen. Besonders Letztere kommen bei den Vox-Zuschauern super an.

„Shopping Queen“: Männer in Vox-Sendung

Der Grund für die Abwechselung bei „Shopping Queen“: Im Juni wird seit Jahren der Pride Month gefeiert, welcher für Menschen der „LGBTQIA+“-Community zum Feiern ihres Pride, also ihres Stolzes, gedacht ist. So kam es also, dass vom 5. bis 9. Juni 2023 die Männer an der Reihe waren und quasi der „Shopping King“ aus Berlin gesucht wurde.

Neben der Neuerung hatte auch das Thema viel Potenzial. Der Modedesigner und Moderator des Formats, Guido Maria Kretschmer, hat sich für die Männer was ganz Besonderes überlegt: „Drehe das Glücksrad und finde die Farbe für dein Outfit!“ Bei den Zuschauern kam die Männer-Woche super an und sie wünschen sich mehr solcher Specials. Ob dieser Traum wohl bald schon in Erfüllung geht?

DARAUF dürfen sich die Fans freuen

Auf Anfrage der Redaktion teilte die VOX-Sprecherin Katrin Bechtoldt nun mit, dass weitere Specials folgen werden: „Ende August haben wir in Graz ein Pärchen-Spezial.“ Dass diese Sondersendungen, worunter auch die Männer-Woche fällt, jedoch fest in das Programm integriert werden, ist nicht in Aussicht. „Dahingehend gibt es aktuell keine Überlegungen“, so die Pressesprecherin. Schließlich sei es gerade die „Abwechselung“, die gut ankommt, heißt es.

Vox zeigt „Shopping Queen“ wochentags ab 14.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.