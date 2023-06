„Shopping Queen“-Kandidat sorgt für Überraschung – SIE ist seine Begleitung

Bei „Shopping Queen“ wird zu Ehren des Pride Month in dieser Woche (ab dem 5. Juni) der „Shopping King“ gesucht – und zwar in der Hauptstadt.

Kandidat Dodo hat es in Sachen Outfit-Vorgabe nicht sonderlich gut erwischt: Der Berliner trifft am bunten Glücksrad die Farbe Lila – offenbar nicht gerade der Favorit der Männerrunde. Doch bei der Shopping-Tour erhält Dodo Unterstützung – und die Person ist gar nicht mal so unbekannt!

„Shopping Queen“-Kandidat setzt auf Promi-Begleitung

Da hat der 30-Jährige doch glatt eine Überraschung in petto: Seine Shopping-Begleitung ist nämlich keine Geringere als DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld. Die beiden kennen sich bereits seit Jahren und blicken auf eine Vergangenheit voller Höhen und Tiefen zurück. Wenn jemand Dodo bestens kennt, dann ja wohl Annemarie.

Die Blondine hat sogar Erfahrung beim Klamotten-Kauf. Immerhin nahm die Sängerin auch selbst schon mal an der Promi-Version des TV-Formats teil. Mit ihr im Schlepptau scheint Dodo also ganz gute Karten zu haben. „Ich bin heute die Person, die auf die Zeit guckt und ihn davon abhält, unnötig rumzugucken“, stellte Annemarie bereits vor dem Start klar.

„Shopping Queen“: Klärt DSDS-Star den Sieg?

Tatsächlich wird das Duo auch prompt fündig: Eine lilafarbene Bomberjacke soll das It-Piece des Outfits sein. Die graue Jeans dazu päppelte Annemarie kurzerhand noch mit lila Farb-Spritzern auf, während sich Dodo beim Friseur einen neuen Haarschnitt verpassen lässt.

Wie der Look bei der Konkurrenz ankommt? „Ich würde es mir wünschen, wenn ich die Führung übernommen habe – man weiß es ja nicht“, gab Dodo offen zu. Für den ersten Platz reichte es dann aber vorerst noch nicht. Seine Mitstreiter bewerteten das Outfit mit insgesamt 31 Punkten. Am Freitag (9. Juni) wird dann noch die Punktzahl von Mode-Designer Guido Maria Kretschmer addiert – ein Funken Hoffnung auf den Sieg ist also noch nicht erloschen!