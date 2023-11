Shirin David in Berlin: Bei einem Song kommt die Rapperin plötzlich ins Stocken 

Bei Shirin David könnte es derzeit wohl kaum besser laufen! Die Rapperin ist aktuell nicht nur in der „The Voice“-Jury zu sehen – sie durfte sich auch über eine Nachricht von Fußballprofi Erling Haaland und die gemeinsame Zusammenarbeit mit Schlagerkönigin Helene Fischer freuen.

Seit Anfang November ist Shirin David allerdings noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt: Im Rahmen ihrer ersten Live-Tour reiste die Musikerin durch ganz Deutschland, klapperte vereinzelt sogar Städte in Österreich und der Schweiz ab. Am Mittwochabend (22. November) stand ein Halt in Berlin auf dem Plan – auch unser Partner-Portal BERLIN LIVE war vor Ort.

Shirin David begeistert in der Hauptstadt

Nach den Auftritten der Voracts rund um das DJ-Duo NXN und Rap-Nachwuchskünstlerin Josi aus Frankfurt am Main hatte das Warten endlich ein Ende. Kurz nach 21 Uhr brachte Shirin David die beinahe ausverkaufte Mercedes-Benz-Arena in der Hauptstadt zum Toben – und zwar mit einem absoluten Wow-Moment: Nahezu engelsgleich schwebte die Musikerin auf einer Schaukel auf die Bühne.

Bei ihrem anfänglichen Latex-Ganzkörperanzug sollte es nicht bleiben. Barbara Shirin Davidavicius, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, hatte noch mehr Teile aus ihrem Kleiderschrank eingepackt. Insgesamt fünf Outfits präsentierte die 28-Jährige ihren Anhängern – dabei dauerte das Umziehen nie länger als fünf Minuten.

Shirin David darf sich über Promi-Besuch freuen

Dass Shirin David mit einem Jetski Runden im Pool drehen kann, hat die Sängerin längst bewiesen. Wieso nicht einfach auch mit dem Gefährt auf die Bühne? Gesagt, getan. Und es wurde noch wilder – spätestens, als Rap-Kollegin Kitty Kat für eine kurze Gesangseinlage samt Feuer-Fontänen und Headbanger vorbeischaute.

Sie war übrigens nicht der einzige prominente Gast an diesem Abend in der Metropole an der Spree. Wer noch mit von der Partie war und weshalb Shirin David dann plötzlich an einem Punkt ihren Auftritt unterbrechen musste – das alles liest du in der Konzert-Zusammenfassung bei unserem Partner-Portal BERLIN LIVE.