Helene Fischer macht’s mit Shirin David: Ihre ersten Worte sind eindeutig

Es ist DIE Überraschung im deutschen Musikbusiness: Schlager trifft auf Rap – Helene Fischer macht‘s mit Shirin David!

Die Sängerin, die seit Jahren die größten Bühnen Deutschlands füllt und einen Preis nach dem anderen abräumt, versucht sich nun musikalisch neu zu orientieren, indem sie sich Rap-Unterstützung holt. Dafür legt die 39-Jährige ihren Hit „Atemlos durch die Nacht“ noch einmal neu auf (hier alle Einzelheiten >>>).

Dass Fischer und David jetzt gemeinsame Sache machen, wirkt für beide Künstlerinnen noch surreal. Doch Helene Fischer findet nun eindeutige Worte für ihre neue Musik-Kollegin.

Helene Fischer: Erste Worte zu Shirin David

Am Dienstagabend (21. November) machen es die beiden Frauen offiziell und liefern den Fans über die sozialen Medien einen ersten Vorgeschmack auf ihr Werk. „Atemlos“ mit Helene und Shirin erscheint am 23. November und man merkt den Sängerinnen schon jetzt an, wie viel ihnen das Projekt bedeutet.

In einem Youtube-Video, das auch gleichzeitig ein Trailer für den Song sein soll, erklärt Helene Fischer nun, warum sie ausgerechnet Influencerin Shirin David ausgewählt hat, mit ihr gemeinsame Sache zu machen.

„Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Ich feiere das total. Es geht ja um Aussagen, die wir da machen und das sind echt so schöne und starke Worte“, so Helene, für die keine andere Person außer Shirin David infrage kam. „Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und mag sie als Künstlerin. Fand sie aber die Einzige, die da für mich an Poleposition steht.“ Und dann geht die Ex von Schlagerstar Florian Silbereisen ins Detail, schwärmt:

„Sie steht zu sich selbst, sie macht, sie ist eine Vorreiterin im deutschen Rap. Motiviert junge Mädchen und steht auch für Frauen so toll ein. Ich finde sie einfach sehr ehrlich.“ Ehrlich und direkt ist Shirin in der tat, singt sie sonst doch provokante Songtexte und wird für ihre feministischen Ansichten von Fans gefeiert. Offenbar Attribute, die ihr nun auch Respekt von Helene einbringen.

„Das ist crazy!“

Dass Shirin nun mit einem Star wie Helene Fischer eng zusammenarbeiten darf, ist für sie wie ein Traum. In dem Trailer-Video sagt sie euphorisch:

„Ich kann nicht aus diesem Video gehen, ohne auch einmal kurz zu sagen, was es mir bedeutet, dass jemand wie Miss Fischer mir die Hand reicht und mir diese Plattform gibt, mit ihr eine Bühne zu teilen. Das ist crazy!“

Spätestens am 25. November können sich auch die Fans der beiden selbst davon überzeugen, wie es klingt, wenn Schlager auf Rap trifft. Dann werden Helene Fischer und Shirin David zusammen in Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Sendung zu Gast sein.