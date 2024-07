Shannen Doherty: „Beverly Hills, 90210“-Star tot

Traurige Nachrichten aus den USA: der ehemalige „Beverly Hills, 90210“-Star Shannen Doherty ist tot. Die Schauspielerin hat den langen Kampf gegen den Krebs verloren. Doherty wurde nur 53 Jahre alt.

Ganz Hollywood trauert um die ehemalige „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin Shannen Doherty. Die 53-Jährige verstarb am Samstag (13. Juli), wie ihr Management nun bestätigt. Seit Jahren kämpfte die Schauspielerin gegen den Krebs – und verlor letzten Endes.

Shannen Doherty ist nach langem Krebs-Kampf tot

Fans der Serie „Beverly Hills, 90210“ werden sich noch besonders gut an Shannen Doherty erinnern können. Dort verkörperte sie von 1990 bis 1994 die Rolle der Brenda Walsh in der Serie. Doch trotz des beruflichen Erfolges erreicht die Schauspielerin im Februar 2015 die Schock-Diagnose Krebs.

+++ Darts-Welt in tiefer Trauer! Legende Tomas „Shorty“ Seyler ist tot +++

Nachdem die Krankheit bekämpft schien, folgte der nächste Schlag. Der Krebs war zurück und hat gestreut. Am Ende hatte Shannen Doherty Krebs im vierten Stadium, der in der Regel als unheilbar gilt. Am 13. Juli 2024 stirbt die Schauspielerin nach dem harten Kampf gegen den Krebs.

Shannen Doherty: Enge Bekannte nimmt Abschied

Es ist die langjährige Pressesprecherin Leslie Sloane, die den Tod von Shannen Doherty bestätigt. In einem Statement heißt es: „Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, dem 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hatte.“

+++ „Alf“-Star Benji Gregory ist tot – ehemaliger Kinderstar wurde nur 46 Jahre alt +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter noch: „Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Lieben und ihrem Hund Bowie. Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in dieser Zeit, damit sie in Ruhe trauern kann.“