Darts-Welt in tiefer Trauer! Legende Tomas „Shorty“ Seyler ist tot

Darts-Deutschland steht unter Schock! Tomas „Shorty“ Seyler ist tot. Der ehemalige Top-Spieler und langjährige Kommentator wurde nur 49 Jahre. Der gebürtige Bremerhavener verstarb am Donnerstag (11. Juli).

Das gab sein Geschäftspartner Sebastian Hielscher über den Instagram-Kanal ihrer gemeinsamen Firma „Shorty Merch“ bekannt. Für viele Darts-Fans ist das ein echter Schock – Seyler galt als Pionier der Sportart in Deutschland.

Darts-Ikone Tomas Seyler verstorben

Seyler war einer der Darts-Ikonen in Deutschland und hatte seinen Anteil daran, dass der Sport aus dem Nichts zu einer breiten Bekanntheit kam. Er war als Aktiver mehrere Jahre die Nummer eins in Deutschland und war danach lange als TV-Kommentator aktiv. Dort erreichte er Kult-Status.

„Nach seinem gesundheitlichen Zusammenbruch am 29. Juni dieses Jahres konnte ihm, auch durch intensivste Anstrengungen der Ärzte, nicht mehr geholfen werden“, hieß es in dem Post des Geschäftspartners. „Sein Tod erschüttert uns zutiefst und reißt eine große Lücke“, so weiter.

Genaue Hintergründe zu seinem Tod sind noch nicht bekannt. Doch kurz vor seinem Ableben äußerte sich seine Verlobte Wiebke Nienaber äußerst besorgt. „Liebe Dartfreunde, ja, es ist wahr. Tomas ‚Shorty‘ Seyler liegt im Krankenhaus, und ich weiß nicht, wohin seine Reise geht. Seine Familie, seine Freunde und ich bitten um Rücksichtnahme und Respekt in dieser schweren Zeit. Wiebke“, lautet der Text. Nur wenig später verstarb „Shorty“.

Darts-Fans sind völlig fassungslos

Seyler wurde während seiner aktiven Karriere mehrmals Deutscher Meister, dazu nahm er viermal an der Weltmeisterschaft teil. Nach seiner Karriere war er als Kommentator für Sport1 und für DAZN tätig. 2021 beendete er diese Tätigkeit. Seither hat der 49-Jährige ein Unternehmen zum Vertrieb von Sportartikeln betrieben.

Die deutschen Darts-Fans sind ob dieser schrecklichen Nachricht völlig geschockt. In den sozialen Netzwerken meldeten sich viele „Shorty“-Anhänger zu Wort. „Das kann nicht sein, das darf nicht wahr sein. Ruhe in Frieden, Legende“, schrieb ein Fan. „Ich fasse es nicht, warum nur?“, so ein anderer.