Shakira, The Weeknd und Co. beim Super Bowl – doch dieser Auftritt blieb wirklich unvergessen

NFL-Fans können in diesen Tagen vor lauter Aufregung kaum noch schlafen – der Super Bowl steht vor der Tür! Das Sportereignis des Jahres findet in der Nacht von Sonntag auf Montag (12. Februar) statt. Kickoff ist um 0.30 Uhr MEZ. Doch nicht nur Sportfans kommen dabei auf ihre Kosten. Jeder, der schon mal einen Super Bowl gesehen hat, weiß: In der Halbzeit treten musikalische Weltstars wie Shakira und The Weeknd auf!

Und natürlich wird auch bei diesem Super Bowl den NFL-Fans wieder ein musikalisches Leckerbissen auf demselben Niveau wie Shakira, The Weeknd und Co. präsentiert: Usher gibt sich die Ehre. Der R’n’B-Star trat schon 2011 in der Halbzeit des Super Bowls auf. Die Halbzeitshow wird in Deutschland gegen 2 Uhr nachts zu sehen sein.

Justin Timberlake sorgte für einen Skandal

Doch welche Halbzeit-Show aus der Vergangenheit blieb den so richtig in Erinnerung? Ganz vorne mit dabei ist definitiv der Auftritt von Janet Jackson und Justin Timberlake aus dem Jahr 2004! Er war einer der größten Skandale der TV-Geschichte. Vor 143,6 Millionen Zuschauer entblößte Timberlake für eine halbe Sekunde die Brust von Jackson! Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ schreiben, habe dieser Auftritt Youtube-Mitgründer Jawed Karim sogar dazu inspiriert, die Videoplattform zu entwickeln.

Ebenfalls legendär war die Show von Pop-Legende Michael Jackson am 31. Januar 1993. Bei seinem Auftritt wurde er zum Song „We are the World“ von einem Chor mit 3.500 Kindern begleitet. Dazu hielt das Publikum farbige Karten hoch, die ein Bild ergaben, wie „90s 90s“-Radio berichtet.

Heftige Kritik für The Weeknd

Unvergessen blieb auch dieser Auftritt – aber eher aus negativer Sicht: The Weeknd wurde für seine Performance 2021 stark kritisiert, wie unter anderem das Magazin „Gala“ berichtet. Viele waren der Meinung, er hätte viel zu sehr bei Michael Jackson abgekupfert.

Ebenfalls für Furore sorgte der Auftritt von Jennifer Lopez und Shakira beim Super Bowl. Plötzlich waren auf der Mega-Bühne nicht nur ein Superstar, sondern gleich zwei zu finden! Doch J.Lo. war von dem Auftritt alles andere als begeistert, wie sie in einer Doku später zugab. Sie konnte es nicht nachvollziehen, warum die Verantwortlichen der NFL zwei Superstars auf der Bühne wollten und sie sich den großen Auftritt mit Kollegin Shakira teilen musste.