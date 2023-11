Prozess abgesagt: So entkommt Popstar Shakira acht Jahren Knast

Millionen Menschen lassen zu ihren Hits die Hüften kreisen. Shakira machte Latin-Pop in den 2000er-Jahren weltweit zu einer großen Sache, und ihre Alben stürmten weltweit die Charts. 2010 lieferte sie mit „Waka Waka, This Time For Afrika“ den offiziellen Titelsong zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Eigentlich gar nicht der Kontinent für Latino-Rhythmen, aber das tat ihrem Erfolg keinen Abbruch.

In Kapstadt lernt sie auch ihren späteren Mann kennen, den spanischen Fußball-Weltmeister Gerard Piquét, mit dem sie 2010 nach Barcelona zieht. Die Ehe, aus der zwei Kinder hervorgehen, ist inzwischen aufgelöst. Das Vermögen der Pop Queen soll sich schätzungsweise auf über 300 Millionen Dollar belaufen, berichtet die Website „Celebrity Net Worth“.

Shakira drohen acht Jahre Gefängnis

Popstar Shakira war von der spanischen Staatsanwaltschaft wegen Betrugs verklagt worden, ihr drohten bis zu acht Jahren und zwei Monaten Haft. Der Vorwurf: Sie soll von 2012 bis 2014 Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro hinterzogen haben. Sie habe in dieser Zeit in Barcelona gelebt, aber keine Steuern abgeführt. Am 20. November war der Termin vor dem Landgericht in der katalanischen Hauptstadt.

Shakira, die auch bei der amerikanischen Ausgabe von „The Voice“ als Jurorin auftrat, hatte bisher immer ihre Unschuld beteuert und den spanischen Behörden sogar „Erpressung“ vorgeworfen. Sie habe 2012, 2013 und 2014 auf den Bahamas gelebt und sei dort steuerpflichtig gewesen. Sie besitzt auf dem Inselstaat in der Karibik eine Privatinsel.

Popstar gibt Steuerbetrug vor Gericht zu

Nun der Sinneswandel: Die Kolumbianerin hat vor Gericht die Steuerhinterziehung zugegeben. Neben der bereits erfolgten Nachzahlung muss die 46-jährge eine Geldstrafe von über sieben Millionen Euro zahlen. Damit entgeht sie der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe und kann den Gerichtssaal verlassen, ohne dass ein Straferfahren eröffnet wird.

Die Künstlerin, die gerade bei den MTV Video Awards mit einem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, hat Spanien den Rücken gekehrt. Sie wohnt inzwischen mit ihren beiden Söhnen Milan und Sasha in Miami.