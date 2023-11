„The Voice of Germany“: Das gab es weltweit noch nie! „Eine neue Ära“

Erneute Änderung bei „The Voice of Germany„!

Diese Staffel von „The Voice of Germany“ strotzt förmlich vor Neuerungen. Angefangen bei der Jury, die 2023 einfach komplett ausgetauscht wurde. Und auch die ein oder andere Regelung während der Battles sorgte öfter für Diskussionen bei den Zuschauern. In den Teamfights müssen sie sich allerdings an eine weitere Neuheit gewönnen. Und die hat es dieses mal wirklich in sich.

„The Voice of Germany“ geht in die Teamfights

Nach den Battles kommen die Teamfights bei „The Voice of Germany“. In dieser Phase der Castingshow wird es neben den Kandidaten auch für die Coaches so richtig spannend. Denn eine neue Regelung macht es möglich, dass ein Jurymitglied im schlimmsten Fall all seine Talente auf einen Schlag verliert. Und das vor dem langersehnten Halbfinale.

Und so laufen die Teamfights ab: Bei den Teamfights schickt jeder Coach die gleiche Anzahl an Talenten nacheinander und in beliebiger Reihenfolge ins Rennen. Die Talente müssen sich einen Hot Seat erkämpfen, der einen Platz im Halbfinale symbolisiert. Die Kandidaten, die als Erstes an der Reihe sind, bekommen automatisch einen solchen Platz. Wenn alle vier jedoch besetzt sind, wird es spannend. Dann ist es Zeit für die Fights: Jedes Talent muss gegen eines aus einem gegnerischen Team antreten. Doch das war noch nicht alles.

Nach den direkten Duellen der Kandidaten dürfen dann erstmals die Zuschauer im Studio über das Weiterkommen entscheiden. Wichtig dabei ist, dass nur ein bestimmter Block abstimmt, wo keine Fans der jeweiligen Sänger sitzen. Schummeln ist hier also unmöglich.

Was jedoch nicht unmöglich ist: Wenn einer der Coaches besonders viel Pech hat, dann kann er all seine Kandidaten verlieren! Das gab es so weltweit noch nie. Oder wie Thore Schölermann es in der Instagramstory von TVOG sagt: „Eine neue Ära bricht an!“

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.