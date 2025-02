Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Februar 2025 in der ARD

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2025 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2025 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf. Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Tatort im Februar 2025

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine im Februar:

16. Februar: „Vier Leben“ (2025)

Tatort am 16. Februar – „Vier Leben“

Mitten in Berlin, unweit des U-Bahnhofs Friedrichstraße, wird ein Mann aus großer Entfernung von einem Scharfschützen erschossen. Das Opfer, Jürgen Weghorst, ein ehemaliger Jungpolitiker, hatte sich nach einem Skandal aus der Politik zurückgezogen und zuletzt für einen Lebensmittelverband gearbeitet. Hauptkommissare Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) übernehmen die Ermittlungen, doch der Druck ist immens – ein bevorstehender Staatsbesuch erhöht die Brisanz des Falls, und Staatsanwältin Taghavi (Jasmin Tabatabai) fordert schnelle Aufklärung.

Die Ermittlungen führen die beiden in politische Kreise, in denen sie auf Widerstand stoßen, besonders bei Ulrike Menzel (Tara Marie Linke), der Leiterin des Lebensmittelverbands. Doch dann geschieht der nächste Mord: Die Politikberaterin Elizabeta Alvarez (Clelia Sarto) wird während eines Banketts vor Karows Augen erschossen. Die Verbindung zwischen den Opfern bleibt unklar, doch eine heiße Spur taucht auf – Weghorst wollte am Tag seiner Ermordung ein brisantes Interview geben, das mit einem Untersuchungsausschuss zu seiner Afghanistan-Reise 2021 in Verbindung stehen könnte.

Während Karow unter Zeitdruck zunehmend gereizt ermittelt, bleibt Bonard besonnen. Eine mögliche Verdächtige rückt in den Fokus: Menschenrechtsaktivistin Soraya Barakzay (Pegah Ferydoni), die sich für afghanische Ortskräfte einsetzt und Weghorst kürzlich bei einer Demonstration bedroht hatte. Doch ist sie wirklich die Täterin? Der Schütze scheint dem Ermittlerteam immer einen Schritt voraus zu sein, und die Frage drängt sich auf: Hat er bereits das nächste Opfer im Visier?

