Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im September 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf. Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine im September:

29. September „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ (2024), Frankfurt

Letzter Tatort-Sendetermine im September

Der Tatort kehrte am 15. September endlich aus der Sommerpause zurück. Die Fans sind schon in heller Aufregung und freuen sich auf die neuen Filme.

Tatort am 29. September – „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“

Tristan Grünfels, Psychologe und Opferbetreuer bei der Frankfurter Polizei, steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Immer häufiger hat er Aussetzer, spricht mit sich selbst und verliert zunehmend den Kontakt zu seiner ohnehin schon zerrütteten Familie. Eines Morgens, als er aus seinem chaotischen Zuhause zu seiner Praxis aufbricht, eskaliert die Situation: In einem Moment der Überforderung erschlägt er eine Ordnungsbeamtin. Das Pech will es, dass er durch ein Missverständnis zum Opferberater der Hinterbliebenen ernannt wird und so gezwungenermaßen Janneke und Brix bei den Ermittlungen zu dem Mordfall begleitet. Während seine innere Stimme ihn drängt, sich der Polizei zu stellen, verschlimmert sich sein Leben weiter: Seine Frau hat eine Affäre, seine Tochter ist ungewollt schwanger und sein Sohn vernachlässigt die Schule und kifft stattdessen. Die Situation spitzt sich zu und endet in einer dramatischen Konfrontation, bei der sich die Verstrickungen zwischen Grünfels, Brix und Janneke in einem explosiven Finale entladen.

