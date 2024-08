Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im September 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine:

1. September „Tyrannenmord“ (2022), Hamburg

8. September „Die Rache an der Welt“ (2022), Göttingen

15. September „Deine Mutter“ (2024), Wien

29. September „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“ (2024), Frankfurt



Der Tatort ist aktuell in der Sommerpause. Ab Juni musst du jedoch nicht auf den Tatort verzichten und kannst jeden Sonntag um 20.15 Uhr Wiederholungen der letzten Jahre schauen.

Tatort am 1. September – „Tyrannenmord“

Falke und Grosz werden mit einer äußerst heiklen und diskret zu behandelnden Mission beauftragt: Der 17-jährige Juan Mendez (Riccardo Campione) ist spurlos aus einem elitären Internat verschwunden, in dem die Kinder von einflussreichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik erzogen werden. Juans Vater ist Botschafter eines autoritären Staates, dessen Präsident kurz vor einem offiziellen Staatsbesuch in Deutschland steht. Dieser umstrittene Staatschef ist berüchtigt dafür, Kritiker und Journalisten willkürlich inhaftieren und foltern zu lassen. Während Juans Freundin Hanna (Valerie Stoll) das Schlimmste befürchtet, glaubt sein bester Freund August (Anselm Ferdinand Bresgott), dass Juan nur den feierlichen Zeremonien des Staatsbesuchs entkommen wollte.

Tatort am 8. September – „Die Rache an der Welt“

Die beschauliche Stadt Göttingen wird von einer Serie sexueller Übergriffe erschüttert. Ein Täter lauert Frauen an abgelegenen Orten auf und zwingt sie zu sexuellen Handlungen. Die Presse hat dem Unbekannten den Spitznamen „Wikinger“ gegeben, da er bisher alle seine Opfer am Leben ließ. Doch als die Leiche der Studentin Mira in einem kleinen Park am See gefunden wird, stellen sich Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz die Frage, ob der „Wikinger“ dieses Mal tödliche Gewalt angewendet hat. Ein Augenzeuge beschreibt den Täter als einen Mann mit Migrationshintergrund, doch seine Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt, da er voreingenommen wirkt. Um keine Zeit zu verlieren, veranlasst Charlotte Lindholm eine erweiterte Herkunftsanalyse der am Tatort gefundenen DNA.

Tatort am 15. September – „Deine Mutter“

Ein Streit zwischen Gangsterrappern eskaliert: Was zunächst als musikalische Fehde mit deutlichen Drohungen begann, endet tragisch, als einer der Kontrahenten tot vor dem Studio des anderen aufgefunden wird. In ihrem 34. gemeinsamen Fall müssen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser im Wien-„Tatort“ herausfinden, was sich hinter der Fassade aus Publicity, Hass und Inszenierung verbirgt. Dabei entdecken sie nicht nur die dunklen Seiten der Hip-Hop-Szene, sondern auch ihre eigene Faszination für Rap. Unter der Regie der mehrfach preisgekrönten Mirjam Unger, die bei ihrem „Tatort“-Debüt die Wiener Hip-Hop-Szene an Originalschauplätzen einfängt, wird ein authentisches Bild dieser Welt gezeichnet. Mit von der Partie sind die RapperAleksandar Simonovski alias „Yugo“ und Kiara Hollatko alias KeKe, die für echte Szenenatmosphäre sorgen.

In Gastrollen treten die ehemalige „Tatort“-Kommissarin Edita Malovcic als Mutter des Opfers und „Steirerkrimi“-Ermittler Hary Prinz als gewiefter Unterweltboss auf. Der Wiener Rapper „Ted Candy“ (Aleksandar Simonovski alias „Yugo“) steht kurz vor dem Durchbruch: Er ist attraktiv, talentiert und weiß, wie man Geschäfte macht. Um zu einem größeren Label zu wechseln, trennt er sich von seinem Mentor Akman Onur (Murat Seven). Doch nach einem Konzert stirbt Ted unter Drogeneinfluss und mit Adrenalin im Blut. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) haben schnell einen Hauptverdächtigen, doch Akman streitet alles ab: Die Social-Media-Fehde sei lediglich ein inszeniertes Spektakel gewesen, um die Followerzahlen in die Höhe zu treiben und beide Karrieren zu fördern. Was also lief wirklich zwischen den beiden ab? Ein aggressiver Rap-Text von Ted über Akman 47 führt Bibi schließlich zu dessen Hintermann Igor Slavin (Hary Prinz), einem alten Bekannten aus ihrer Zeit bei der Sitte. Obwohl Igor seine schmutzigen Geschäfte inzwischen legalisiert hat, ist Bibi fest entschlossen, ihn in Verbindung mit dem Mordfall hinter Gitter zu bringen.

Tatort am 29. September – „Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh’n“

Tristan Grünfels, Psychologe und Opferbetreuer bei der Frankfurter Polizei, steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Immer häufiger hat er Aussetzer, spricht mit sich selbst und verliert zunehmend den Kontakt zu seiner ohnehin schon zerrütteten Familie. Eines Morgens, als er aus seinem chaotischen Zuhause zu seiner Praxis aufbricht, eskaliert die Situation: In einem Moment der Überforderung erschlägt er eine Ordnungsbeamtin. Das Pech will es, dass er durch ein Missverständnis zum Opferberater der Hinterbliebenen ernannt wird und so gezwungenermaßen Janneke und Brix bei den Ermittlungen zu dem Mordfall begleitet. Während seine innere Stimme ihn drängt, sich der Polizei zu stellen, verschlimmert sich sein Leben weiter: Seine Frau hat eine Affäre, seine Tochter ist ungewollt schwanger und sein Sohn vernachlässigt die Schule und kifft stattdessen. Die Situation spitzt sich zu und endet in einer dramatischen Konfrontation, bei der sich die Verstrickungen zwischen Grünfels, Brix und Janneke in einem explosiven Finale entladen.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen und Wiederholungen vom Tatort im Juni. Weitere Ergänzungen folgen.