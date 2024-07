Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Juli 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf.

Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine:

21. Juni „Warum (2021), Franken

28. Juli „Borowski und der Himmel über Kiel“ (2014), Kiel

Tatort-Sendetermine im Juli

Der Tatort ist aktuell in der Sommerpause. Ab Juni musst du jedoch nicht auf den Tatort verzichten und kannst jeden Sonntag um 20.15 Uhr Wiederholungen der letzten Jahre schauen.

Tatort am 28. Juli – „Borowski und der Himmel über Kiel“

In Mundsforde, einem kleinen Dorf bei Kiel, wird der abgetrennte Kopf eines jungen Mannes entdeckt. Der 20-jährige Mike war vor seinem gewaltsamen Tod offenbar abhängig von Crystal Meth. Die Kommissare Klaus Borowski und Sarah Brandt nehmen die Ermittlungen in der Kieler Drogenszene auf. Nach einem Fahndungsaufruf meldet sich Mikes Freundin Rita bei ihnen. Sie berichtet von ihrer Liebe zu Mike – einer Geschichte voller Hoffnung auf ein neues Leben, begleitet von Rausch und Ekstase. Obwohl Rita seit Kurzem clean ist, weigert sie sich, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Borowski fühlt sich durch Rita an seine Tochter Carla erinnert. Er setzt Rita unter Druck und verspricht, sie zu schützen. In ihrer Verzweiflung beschuldigt Rita zwei Dealer und bringt sich damit selbst in Gefahr.

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen und Wiederholungen vom Tatort im Juni. Weitere Ergänzungen folgen. Mehr über die Kommissare der Ermittler-Teams erfährst du hier.