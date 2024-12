Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Dezember 2024

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2024 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2024 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf. Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Tatort im Dezember 2024

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine im Dezember:

15. Dezember „Man stirbt nur zweimal“ (2024), Münster

22. Dezember „Fährmann“ (2024), Zürich

26. Dezember „Made in China“ (2024), Dortmund

Tatort am 15. Dezember – „Man stirbt nur zweimal“

Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) sehen sich in Münster mit einem mysteriösen Fall konfrontiert: Der Anwalt Oskar Weintraub (Nils Brunkhorst) wurde in der Wohnung von Doreen Prätorius (Cordelia Wege) tot aufgefunden – durchbohrt von einem Speer, der zu einer exotischen Krieger-Skulptur gehört.

Die Wohnung selbst gleicht einem Museum für außergewöhnliche Kunstwerke und ist ebenso rätselhaft wie der Fall. Doreen Prätorius kann sich an nichts erinnern, auch nicht an die Umstände ihrer eigenen schweren Verletzungen. Damit gerät sie ins Visier der Ermittlungen: Ist sie eine unschuldige Frau, die ungewollt in ein Verbrechen verwickelt wurde, oder eine gefährliche Persönlichkeit, die bereit ist, alles zu tun, um ihre Freiheit zu sichern?

Tatort am 22. Dezember – „Fährmann“

Niemand möchte in dieser stimmungsvollen Jahreszeit allein sein. Auch Kommissarin Isabelle Grandjean nicht. Auf dem Weihnachtsmarkt begegnet sie Marek, einem charismatischen Mann aus Warschau. Fasziniert von seiner Ausstrahlung, lässt sie sich auf ein spontanes Abenteuer mit ihm ein. Doch der Zauber des Moments wird jäh unterbrochen, als Grandjean wenig später eine verstörende Nachricht erhält: GPS-Koordinaten, die sie ohne ihre Kollegin Tessa Ott zu informieren, zu einem abgelegenen Ort führen.

Dort macht sie eine schockierende Entdeckung: Eine Leiche, deren Auffindesituation an einen ungelösten Doppelmord erinnert, der einst den Beginn ihrer steilen Karriere markierte. Im Mund des Opfers findet sich eine antike Münze – ein rätselhafter Hinweis, der Grandjean dazu verleitet, auf eigene Faust zu handeln.

Während Tessa Ott und Staatsanwältin Anita Wegenast mit den offiziellen Ermittlungen beginnen, verfolgt Grandjean eine persönliche Spur. Sie ist überzeugt, dass der Täter von damals, der sich angeblich im Gefängnis das Leben nahm, einen Komplizen hatte – oder könnte ein Nachahmer am Werk sein? Ihre Nachforschungen führen sie zurück zu Marek. Doch Grandjean ahnt nicht, in welches Netz aus Täuschung und Gefahr sie sich verstrickt hat

Tatort am 26. Dezember – „Made in China“

Eine junge Frau wird in einem Asia-Laden in einem erschütternden Zustand von der Polizei aufgegriffen. Sie wirkt völlig verzweifelt, ihr Gesicht, ihre Hände und ihre Kleidung sind mit Blut befleckt. In ihrer Hand hält sie ein Messer. Doch was ist wirklich passiert? Ist sie tatsächlich eine Mörderin? Und welche Bedeutung hat der geheimnisvolle „chinesische Hund“, der angeblich Zeuge des Vorfalls war?

Das Team der Dortmunder Mordkommission steht vor einem undurchsichtigen Fall. Ein entscheidender Durchbruch kommt jedoch durch eine filigrane Goldkette, die die Frau trägt. Ein Juwelier erkennt das Schmuckstück wieder: Es wurde vor einigen Jahren exklusiv für die wohlhabende Dortmunder Industriellenfamilie Haiden angefertigt. Die junge Frau stellt sich schließlich als die 25-jährige Tochter dieser prominenten Familie heraus.

Obwohl sie selbst angibt, einen Mord begangen zu haben, kann sie sich an die genauen Ereignisse kaum erinnern. Was anfangs wie ein klarer Kriminalfall erscheint, entpuppt sich bald als ein komplexes Geflecht aus Täuschung, verborgenen Wahrheiten und düsteren Verbindungen, das die Ermittler von Dortmund bis nach China führt.

