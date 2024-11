Sebastian Ströbel: Nach „Die Bergretter“-Folge geht die Nachricht rum

Die beliebte ZDF-Sendung „Die Bergretter“ wird seit 2009 ausgestrahlt und ist nun bereits in der 16. Staffel angelangt. Es scheint, als bekämen die Fans nicht genug von den Geschichten rund um Bergretter Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel).

Doch können die neuen Folgen von „Die Bergretter“ wirklich bei den Zuschauern punkten? Ein Tag nach der Ausstrahlung der zweiten Folge namens „Ein letzter Augenblick“ erreicht Schauspieler Sebastian Ströbel die Nachricht.

Sebastian Ströbel: Jetzt herrscht Gewissheit

An diesem Donnerstagabend hatten die Zuschauer wieder einmal die Qual der Wahl. Die Sender boten wieder eine Vielzahl an Formaten an. Während die privaten Sender eher auf Spielshows setzten, zeigte das ZDF die zweite Folge der 16. Staffel von „Die Bergretter“ – und das sollte sich lohnen.

Die Quote war nämlich wie zu erwarten spitzenmäßig für Schauspieler Sebastian Ströbel und sein Team. Stolze 4,90 Millionen Menschen entschieden sich für „Die Bergretter“, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Das entspricht einem gesamten Marktanteil 19,8 Prozent.

Wermutstropfen für Sebastian Ströbel

Trotz starker Einschaltquoten gibt es aber auch eine bittere Nachricht für das ZDF. Im Vergleich zu vorherigen Woche und dem Staffel-Auftakt von „Die Bergretter“ schalteten an diesem Donnerstag rund 600.000 Zuschauer weniger ein. Damit lag der Sender auch hinter der ARD, die mit einer neuen Folge der Krimi-Reihe „Seeland – Ein Krimi vom Bodensee“ 5,43 Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte.

Das ZDF zeigt die neuen Folgen von „Die Bergretter“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es dann auch in der ZDF-Mediathek im Stream.