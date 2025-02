Sebastian Pufpaff bei „TV Total“: Stunden später erreicht ihn die Nachricht

Wer es ins Boulevard-Business geschafft hat, der sollte sich vor Sebastian Pufpaff in Acht nehmen. Der „TV Total“-Moderator, der sich als Nachfolger von Stefan Raab in der ProSieben-Sendung einen Namen gemacht hat, zeigt gerne die skurrilsten und schrägsten Momente aus der TV-Landschaft – und nimmt dafür liebend gerne den einen oder anderen Star und sogar Politiker aufs Korn.

So auch am Dienstagabend (25.02.). Nur wenige Stunden, nachdem „TV Total“ bei ProSieben in der Primetime ausgestrahlt wurde, erreichte Sebastian Pufpaff und seine Kollegen eine Nachricht, die sie zumindest ein bisschen freuen dürfte.

Sebastian Pufpaff: Nach „TV Total“ ist es offensichtlich

Denn die Quoten konnten sich im Vergleich zu vergangener Woche etwas steigern. Am Dienstagabend sahen laut „Quotenmeter.de“ 1,03 Millionen Zuschauer die ProSieben-Show, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,9 Prozent. In der Vorwoche waren die Zuschauer-Quoten noch bei 0,92 Millionen.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schauten 0,50 Millionen Menschen zu – ein Marktanteil von 9,9 Prozent.

ProSieben setzt seit einigen Wochen nicht nur auf „TV Total“, sondern auch auf den Ableger „TV Total – Aber mit Gast“, in dem – wie es der Titel schon verrät – ein prominenter Gast auf Pufpaffs Couch Platz nehmen darf.

Am Montag (24.02.) begrüßte Sebastian Pufpaff TV-Sternchen Sylvie Meis, die auf die Frage, ob sie Single sei, verschmitzt antwortete: „Sehr glücklich“. Im März soll mit Olivia Jones allerdings die vorerst letzte Ausgabe des Ablegers laufen.

Pufpaffs „TV Total“-Vorgänger Stefan Raab ist derzeit mit dem ESC beschäftigt. In der Sendung „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ sucht der Moderator einen geeigneten Kandidaten für die eigentliche Musikshow in Basel (Schweiz). Jetzt muss er sich vor dem Finale seiner Show allerdings groß umstellen. Hier erfährst du mehr >>>