Sebastian Pufpaff: Nach „TV Total“ macht die Nachricht die Runde

Seit nunmehr fast vier Jahren ist Sebastian Pufpaff das Aushängeschild der ProSieben-Sendung „TV Total“. Der Moderator wurde vom Sender als Nachfolger für TV-Urgestein Stefan Raab eingesetzt, der die Show 1999 selbst entwickelt hatte.

Dass auch Sebastian Pufpaff für die „TV Total“-Zuschauer interessant ist, zeigen die Quoten. Denn kurz nach dem Ende der neuen Folge am Dienstagabend (18. März) erreicht den Moderator und sein Team die Nachricht.

Sebastian Pufpaff: Nach „TV Total“ geht die Nachricht um

Der 48-Jährige darf sich freuen. Quotentechnisch ging es in dieser Woche für „TV Total“ wieder bergauf. 1,17 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen laut „Quotenmeter.de“ die Abendsendung. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es 0,87 Millionen Zuschauer, die einschalteten und einen Marktanteil von 10,2 Prozent bescherten. Diesmal lag der Prozentwert bei starken 4,7!

Beim jungen Publikum sahen 0,57 Millionen Menschen bei „TV Total“ zu, der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent.

ProSieben: „Fake News“ kein Hit

Die ProSieben Satire-Show „Fake News“ musste sich am Dienstagabend im Anschluss an „TV Total“ mit wiederholt kritischen Quoten zufriedengeben. Beim Gesamtpublikum wollten nur 0,60 Millionen Menschen Linda Zervakis sehen – ein Marktanteil von 2,7 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es ähnlich mau aus. 0,32 Millionen Zuschauer saßen vor dem Bildschirm, das ergab einen Marktanteil von 7,3 Prozent.

ProSieben hofft am Mittwoch (19. März) mit der Männerausgabe von Heidi Klums „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) sicher wieder auf stärkere Primetime-Quoten. Schließlich holte das Topmodel mit dem Männer-Nacktshooting vergangene Woche den Primetime-Sieg beim jungen Publikum (hier alle Infos dazu >>>).