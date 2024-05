Sebastian Pufpaff: Kurz nach Auftritt macht es ProSieben öffentlich

Die Primetime am Mittwochabend (29. Mai) war heiß umkämpft!

Während sich das ZDF mit seiner True-Crime-Sendung „XY gelöst“ erneut die Krone zur beliebtesten Sendezeit sicherte, sorgte auch ProSieben mit „TV total“ für Furore.

ProSieben: Punktet der Sender noch mit „TV total“?

In der hart umkämpften Fernsehlandschaft am Mittwochabend setzte sich das ZDF mit „XY gelöst“ eindeutig durch. Die Sendung, angetrieben von Moderator Sven Voss, erreichte beeindruckende Reichweiten von 3,78 und 4,13 Millionen Zuschauern und dominierte mit Marktanteilen von 14,1 und 14,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dieser Erfolg zeigt, dass das Publikum weiterhin einen starken Appetit auf gut aufbereitete Kriminalfälle hat.

+++ ProSieben macht große Ankündigung – es geht um Sex-Roboter +++

Fast ebenso bemerkenswert ist die Leistung von „TV total“ auf ProSieben. Die Kultsendung, die erst kürzlich ihr großes Comeback feierte, schnappte sich starke 13,6 Prozent Marktanteil und konnte 1,2 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Damit platzierte sich „TV total“ knapp hinter dem ZDF, aber immer noch vor vielen anderen Sendern, was die Popularität des Formats unterstreicht. Im Gegensatz dazu hatte RTL mit seinem neuen Format „Wirklich wahr?!“ weniger Glück.

Die Show, moderiert von Daniel Hartwich, kam bei der klassischen Zielgruppe nur auf magere 8,1 Prozent Marktanteil, was deutlich hinter den Erwartungen liegt. Weder „RTL Direkt“ noch „stern TV“ konnten im Verlauf des Abends das Ruder herumreißen, was für RTL einen enttäuschenden Abend bedeutete.

Sat.1 erlebte eine schwierige Primetime mit „Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte“, das nicht über 5,2 Prozent Marktanteil hinausging. Das Erste hingegen konnte mit dem Spielfilm „Emma nach Mitternacht – Der Wolf und die sieben Geislein“ solide 14,5 Prozent der Zuschauer anziehen, gefolgt von „Plusminus“, das immerhin 10,4 Prozent erreichte.