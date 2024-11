Sebastian Pufpaff: Nach „TV Total“ erreicht ihn die Nachricht

Jeden Mittwoch schalten die Fans von „TV Total“ ein, um Sebastian Pufpaff in der Rolle seines Lebens zu sehen. Seit drei Jahren steht er als Moderator vor der ProSieben-Kamera und sorgt mit seinen Witzen für Lacher beim TV-Publikum.

Der Erfolg von Sebastian Pufpaff und „TV Total“ ist sogar so groß, dass ProSieben ihm auch am Montagabend einen Sendeplatz verschafft hat. Doch leidet die Quote der Mittwochsausgabe nicht darunter?

Sebastian Pufpaff hat Grund zur Freude

Die Antwort ist ganz klar: Nein! Wie es scheint, kommt Sebastian Pufpaff mit seiner Sendung vor allem bei den jungen Zuschauern äußerst gut an. Laut dem Branchenmagazin DWDL verfolgten rund 530.000 Menschen aus der Zielgruppe die Sendung von Mittwoch (27. November).

+++ „TV Total“: Zuschauern vergeht das Lachen – „Nur zum Fremdschämen“ +++

Das verschafft ProSieben einen starken Marktanteil von 10,8 Prozent in der Zielgruppe: Platz eins in der Primetime bei den jungen Zuschauern. Nur die Tagesschau und die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ waren stärker. Doch wie sah es im Hinblick auf die Gesamtreichweite aus?

Sebastian Pufpaff hat das Nachsehen

Tagessieger in der Primetime war mit einem Abstand die ARD mit dem Film „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Dort schalteten insgesamt 3,69 Millionen Menschen ein und sichern dem öffentlich-rechtlichen Sender einen Gesamtmarktanteil von 15,6 Prozent.

+++ „Wok WM 2024“: Fans toben vor Live-Event – „Keinen Grund mehr einzuschalten“ +++

Jan Böhmermanns ZDF-Sendung „Lass dich überwachen“ lockte insgesamt 1,49 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Und auch RTL war an diesem Abend beim gesamten Publikum stärker und erreicht 1,71 Millionen Menschen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt auch 2024 „TV total“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn. Tickets gibt es online.