Sebastian Lege: Kurz nach seiner ZDF-Doku ist alles klar

Er ist der „besseresser“ – Sebastian Lege. Mit seiner gleichnamigen Show im ZDF schafft es der Starkoch aus Bremen immer wieder, Hunderttausende vor dem TV zu vereinen. Dabei ist das Konzept so einfach wie genial. In jeder Episode „besseresser“ sucht sich Lege eine Speise aus und zeigt anhand derer die Tricks der Lebensmittel-Industrie.

Am Dienstagabend (13. August 2024) hatte sich Sebastian Lege einer Speise gewidmet, die wohl jeder von uns Zuhause hat, beziehungsweise auch schon einmal essen durfte – Toastbrot. Die Vorteile des Weißbrotes sind klar: Die Scheiben sind bereits geschnitten, es hält sich, und ist dazu noch günstig. Und so war klar: Diese Sendung dürfte die Zuschauer interessieren.

Sebastian Lege und das ZDF überzeugen bei den jungen Zuschauern

Das machte sich auch in den TV-Quoten bemerkbar, die das Branchenportal „DWDL“ am Mittwochmorgen nach der Sendung veröffentlichte. So kam die Sendung vor allem bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sehr gut an.

0,58 Millionen schalteten um 20.15 Uhr ein, bescherten Sebastian Lege und dem ZDF damit einen Marktanteil von 16,1 Prozent und machten „besseresser: Die Tricks in Toastbrot & Co.“ zur zweiterfolgreichsten Sendung des Tages. Mehr junge Menschen schalteten nur bei der „Tagesschau“ ein.

Horst Lichter mit Top-Quoten

Und auch im Gesamtpublikum wussten Sebastian Lege und das ZDF zu überzeugen. 2,75 Millionen sahen die Lebensmittel-Sendung. Ein Marktanteil von 13,1 Prozent. Stark präsentierte sich auch die ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“. 3,55 Millionen wollten die Geschichten aus der Sachsenklinik sehen. Ein Marktanteil im Gesamtpublikum von 16,9 Prozent.

Ebenfalls wieder ganz vorne mit dabei: Horst Lichter und „Bares für Rares“. 1,97 Millionen Zuschauer bedeuteten 23,4 Prozent Marktanteil. Damit reihte sich die Sendung nahtlos in die tollen Quoten der ZDF-Trödelsendung ein.