Die Scorpions: Nach Konzertausfall – sie schmieden bereits neue Pläne

Die Scorpions stehen still – und das mitten auf der Zielgeraden ihrer „Love At First Sting“-Welttournee. Der Grund? Leadgitarrist Matthias Jabs hat sich verletzt, und eine Operation samt Reha zwingt die Band zur Zwangspause.

Betroffen sind fünf Deutschland-Konzerte, die im September 2024 stattfinden sollten: Nürnberg, Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt müssen ohne den rockigen Sound der Kultband auskommen. Für die mehr als 40.000 Fans, die sich schon auf das Gitarrenfeuerwerk gefreut hatten, ein herber Schlag.

Die Scorpions: Gitarrist verletzt – Konzerte fallen ins Wasser

„Wir bedauern zutiefst, allen voran natürlich Matthias Jabs, dass durch den Unfall unseres Freundes und Scorpions-Leadgitarristen, die fünf Konzerte unserer Deutschland-Tour nicht wie geplant im September stattfinden können. (…) All unseren Fans, all die Rockbeliever in Deutschland, die sich gemeinsam mit uns auf die Shows gefreut haben, bitten wir um Verständnis. Klaus, Rudolf, Mikkey und Pawel“, lautet das offizielle Statement der Band.

Doch Hoffnung gibt’s: Gemeinsam mit dem Tourveranstalter wollen die Scorpions bald neue Pläne verkünden. „In enger Zusammenarbeit mit dem Tourveranstalter werden wir so bald wie möglich Neues bekannt geben“, heißt es. Die Rocklegenden bitten um Verständnis und versichern ihren Fans, dass sie bald zurück sein werden.

„Oh wie schade, habs meinem Papa zum Geburtstag geschenkt… Aber Gesundheit und Auskurieren geht vor!“, schreibt ein Anhänger der Band auf Instagram. Ein weitere trauert: „Schade, dass der Gig in Köln nicht stattfindet. Aber Gute Besserung an Matthias.“ Ein anderer: „Hoffentlich werden die Termine nachgeholt.“

Ticketinhaber dürfen ihre Augen auf die Verkaufsstellen richten – nähere Infos folgen in Kürze. Bis dahin bleibt den Rockbelievern nichts anderes übrig, als geduldig auf den nächsten Auftritt ihrer Idole zu warten. Rock on – nur eben etwas später!