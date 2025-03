Disneys „Schneewittchen“: Kino-Besucher finden deutliche Worte – „Einfach schrecklich“

Kaum ein Disney-Film der letzten Jahre dürfte schon vor dem Kinostart derart viel Gegenwind abbekommen haben wie die Neuauflage von „Schneewittchen“ (seit dem 20. März im Kino). Eine mehr als holprige Werbekampagne und eine wahre Shitstorm-Welle in den sozialen Netzwerken machten dem Märchen-Musical das Leben schon schwer, bevor auch nur ein Fan den Film überhaupt gesehen hatte.

Dabei wollte sich Disney mit der Realverfilmung seines ersten abendfüllenden Zeichentrickklassikers „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (1937) eigentlich auf seine Wurzeln zurückbesinnen, versprach magische Unterhaltung für die ganze Familie. Und nur wenige Tage nach dem Kinostart wird deutlich: Die Meinungen der Zuschauer könnten nicht unterschiedlicher sein!

Disneys „Schneewittchen“ bekam massiven Gegenwind

„Schneewittchen“ hatte es im Vorlauf bis zum Kinostart alles andere als leicht. Die Marketing-Kampagne in den letzten Monaten wurde überschattet von mehreren PR-Desastern. Im Netz entwickelte sich zudem eine völlig aus dem Ruder laufende „Anti-Woke“-Kampagne gegen Disney, weil Schneewittchen-Darstellerin Rachel Zegler mit ihren kolumbianischen Wurzeln keine „Haut so weiß wie Schnee“ wie im Grimmschen Original-Märchen besitzt – oder weil sie mit ihrer neuen Schneewittchen-Interpretation ein moderneres Frauenbild darstellen wollte und das auch öffentlich so kommunizierte.

All diese Dinge mögen zwar nicht allein dafür verantwortlich sein, dass Disneys „Schneewittchen“ bisher an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückbleibt – doch sie haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Bei einem Budget von 270 Millionen US-Dollar – zu dem noch horrende Marketingkosten hinzukommen – ist ein Startwochenende mit weltweit rund 87 Millionen Dollar an Einnahmen nichts anderes als eine Enttäuschung (>> hier mehr dazu).

Doch toxischer Social-Media-Hate und finanzielle Berechnungen sind ja nur die eine Seite. Entscheidend ist: Was sagen die Disney-Fans, die sich „Schneewittchen“ im Kino angesehen haben?

Kino-Zuschauer gespalten: Von „enttäuscht“ bis „erstklassig“!

Auf dem offiziellen „Disney Deutschland“-Instagram-Profil postete das Filmstudio eine Zusammenstellung mehrerer Pressestimmen zu „Schneewittchen“ – aber natürlich nur die Stimmen, die den Film in höchsten Tönen loben. Man will ja schließlich weiter die Werbetrommel rühren. Doch das nahmen die Fans, die den Film bereits in den deutschen Kinos gesehen hatten, natürlich zum Anlass, ihre eigene Meinung zu „Schneewittchen“ kundzutun.

Und beim Kino-Publikum in den Kommentaren könnte das Feedback nicht unterschiedlicher sein. Vom enttäuschten Verriss bis zur begeisterten Lobeshymne ist alles dabei. Ein Auszug:

„Schneewittchen ist ein zauberhafter Film! Modern umgesetzt, ohne seine märchenhaften, klassischen Wurzeln zu verlieren – Disney par excellence! Die Besetzung ist erstklassig!“

„Mit Abstand der schlechteste Disney-Film aller Zeiten. Schauspielerisch, musikalisch, Figuren – einfach schrecklich.“

„So ein schöner Film. Ein Glück habe ich mich nicht abschrecken lassen, ihn anzuschauen! Alles so wunderbar anzuschauen bis ins kleinste Detail“

„Ist mit Abstand bisher die schwächste Realverfilmung.“

„Was bin ich froh, dass meine Tochter diese ganze Social Media-Vorverurteilung (meist von Leuten, die den Film NICHT gesehen haben) gar nicht erst mitbekommen hat: Sie fand den Film toll, war verzückt von den Tieren und den Zwergen und hat ihn als wunderschön beschrieben.“

„Besetzung der Königin ist super, der Rest eine totale Katastrophe und es hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Schneewittchen zu tun. Bin maßlos enttäuscht. Disney sollte aufhören, die Klassiker neu zu verfilmen.“

In Deutschland startete „Schneewittchen“ direkt auf Platz 1 der Kino-Charts, konnte an seinen ersten vier Tagen im Kino (20. bis 23. März) rund 183.000 Zuschauer ins Kino locken.