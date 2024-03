Schlagerstar Dunja Rajter verliert ihr Augenlicht – Not-OP!

Schockmoment bei Schlagerstar Dunja Rajter!

Die beliebte Schlagersängerin Dunja Rajter bangt aktuell um ihr Augenlicht. Nach einer plötzlichen Netzhautablösung auf ihrem rechten Auge kann sie aktuell damit nichts mehr sehen. Und auch ihr anderes Auge verfügt nur noch über 30 Prozent Sehkraft. Die 78-Jährige fürchtet sich nun davor, nie wieder richtig sehen zu können.

Schlagerstar Dunja Rajter muss sofort ins Krankenhaus

Es ist nicht das erste Mal, dass Dunja Rajter eine Netzhautablösung hat. Bereits vor Jahren geschah es auf ihrem linken Auge. Daher wusste die Sängerin natürlich sofort, was los war, erzählt sie gegenüber „Bild“: „Ich wusste, dass was nicht stimmt. Es war in der Nacht, da kamen diese Blitze wieder, dann habe ich nur noch einen schwarzen Balken im Auge gesehen.“

Ihr Mann fuhr sie daraufhin sofort ins Krankenhaus, wo sie noch am gleichen Tag in den OP musste. Die Ärzte taten, was sie konnten, erklärt Rajters Partner Michael Eichler. Doch nun ist Warten angesagt. Es dauert bis zu drei Wochen, bis man sagen kann, ob das Augenlicht nach einer Netzhautablösung zurückkehrt oder eben nicht. Für die Schlagersängerin eine wahre Zerreißprobe.

Schlagerstar Dunja Rajter deutlich: „Ich habe Hoffnung“

Gegenüber „Bild“ sagt der Schlagerstar, dass er den Kopf jedoch nicht hängen lassen will. „Ich habe Hoffnung, dass ich mein Augenlicht wiederbekomme, der Professor in der Klinik hat gesagt, dass die OP ohne Komplikationen vonstattenging. Ich habe ja auch gerade für die ARD gedreht, das wird demnächst zu sehen sein. Und das möchte ich mir natürlich auch ansehen und demnächst wieder mehr als Schauspielerin arbeiten“, so die 76-Jährige.

Bleibt abzuwarten, wie das Endergebnis aussehen wird. Nach dem ersten Kontrolltermin beim Augenarzt wird dann wohl Gewissheit herrschen.