Schlagerstar Wencke Myhre: So feiert die ESC-Ikone ihren Geburtstag

Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Schlagerstar Wencke Myhre aus Norwegen feierte am 15. Februar 2024 ihren 77. Geburtstag.

In einem exklusiven Interview auf Schlager.de berichtet die Norwegerin, wie sie diesen Tag feiert und was ihr ganz besonders wichtig ist.

Wencke Myhre: Seit 70 Jahren auf der Bühne

Viele Menschen erinnern sich noch an des kecke Gesicht und das freche Lächeln, mit eine junge Norwegerin sich plötzlich in alle Herzen sang. Mit „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“ hatte Wencke Myhre ihren Durchbruch in Deutschland. Da war sie gerade 19 Jahre alt. Zuvor war sie schon mit der norwegischen Version von „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ zum Kinderstar in ihrem Heimatland avanciert. In Deutschland war das Lied 1963 durch die Dänin Gitte zu einem Hit und Evergreen geworden.

Was folgte, war eine beispiellose Karriere mit Erfolgen in Skandinavien und in Deutschland. Hier sind einige ihrer bekanntesten Lieder, die oft nicht nur auf deutsch, sondern auch auf schwedisch und norwegisch erschienen:

Er hat ein knallrotes Gummiboot

Er steht im Tor

Eine Mark für Charlie

Lass mein Knie Joe

Ein Hoch der Liebe

Keep Smiling

Ein Sonntag im Bett

1968 durfte sie Deutschland beim ESC – damals noch „Grand Prix Eurovision de la Chanson genannt“ – vertreten. Auch in Norwegen nahm sie immer wieder an nationalen Vorentscheiden teil, zuletzt 2009. Aber eine weitere Teilnahme im großen Finale war ihr nicht wieder vergönnt.

1983: Auftritt beim ESC-Vorentscheid mit Sohn Danny

Dabei bescheinigten ihr Experten beim deutschen Vorentscheid 1983 in München gute Chancen. Für den Song „Wir beide gegen den Wind“ stand sie zusammen mit ihrem 10-jährigen Sohn Dan auf der Bühne. Ein einmaliges Duett.

Familie hat bis heute für Wencke Myhre einen immens hohen Stellenwert, wie sie verrät. Daheim in Oslo kommt ihr Oma von zehn Enkeln eine ganz besondere Rolle zu, die nur indirekt mit ihrem Beruf zu tun hat. Alle weiteren Einblicke erfährst du exklusiv auf Schlager.de.