„Schlag den Star“: ProSieben sorgt für Hammer – DAS gab es noch nie!

Geballte Action im Doppelpack für alle „Schlag den Star“-Fans!

Der TV-Sender ProSieben beeindruckt weiterhin mit erfolgreichen Shows wie „The Masked Singer“, „The Voice of Germany“ und natürlich „Schlag den Star“. Für letztere dürfen sich die Fans nun gleich doppelt freuen.

„Schlag den Star“: Doppelter Spaß für die Fans

Normalerweise müssen sich die Zuschauer einige Zeit gedulden, um eine neue Ausgabe von „Schlag den Star“ zu sehen, da die Abstände zwischen den Episoden oft lang sind. Doch dieses Mal wird alles anders sein: Wie der Sender jetzt bekannt gibt, wird ProSieben die nächsten beiden Ausgaben der Duell-Show an aufeinanderfolgenden Samstagen ausstrahlen.

Die Fans können sich also sowohl am 27. Januar als auch am 3. Februar auf spannende Duelle freuen, wie der Sender verkündete.

„Schlag den Star“: Mit voller Power gegen den Dschungel und Dieter Bohlen

Grund für die ungewöhnliche Entscheidung des Senders könnte darin liegen, dass „Schlag den Star“ gleich gegen zwei starke Sendungen antritt – „Das Supertalent“ und das allseits beliebte „Dschungelcamp“. Der Privatsender scheint möglicherweise darauf abzuzielen, seinem TV-Konkurrenten RTL das Leben schwer zu machen.

Trotzdem ist die Strategie von ProSieben nicht ohne Risiko: Der Sender sieht sich nicht nur der starken Konkurrenz des „Dschungelcamps“ gegenüber, sondern auch weiteren Herausforderungen. Am 27. Januar wird die ARD „Helene Fischer – Rausch Live“ ausstrahlen, gefolgt von „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume eine Woche später.

Zum Auftakt duellieren sich übrigens Popsternchen Leony und Model Stefanie Giesinger. Wer jedoch Anfang Februar auf der Showbühne unter der Aufsicht von Elton antreten wird, steht noch nicht fest.