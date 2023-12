„Schlag den Star“-Duell zum Jahresende polarisiert: Gab „definitiv schon bessere Scherze“

Wenn ProSieben ein neues „Schlag den Star“-Duell ankündigt, ist eines schon vorher klar: Das wird eine lange Geschichte. Schließlich ist die Show, die einst von Mastermind Stefan Raab erdacht wurde, besonders für ihre ewig langen Sendezeiten bekannt. Bis tief in die Nacht gehen die Spiele zumeist. Das dürfte auch in der neuen Ausgabe, die der Münchner Sender am 30. Dezember 2023 ausstrahlen wird, nicht anders sein.

Schließlich stehen sich mit „Bares für Rares“-Legende Horst Lichter und Comedy-Star Michael Kessler zwei echte Entertainer gegenüber. Da wird neben den üblichen Spielen sicherlich noch der ein oder andere Schnack gehalten. Bei den „Schlag den Star“-Fans jedenfalls herrscht schon drei Wochen vor dem letzten Duell des Jahres große Aufregung ob des eher ungewöhnlichen Aufeinandertreffens.

ProSieben schickt Lichter und Kessler ins „Schlag den Star“-Duell

„Mega-Duell zum Jahresende, das wird noch geiler als Pietro Lombardi gegen Chris Tall“, jubelt beispielsweise ein Fan von Michael Kessler unter dessen Posting zur Sendung. Und eine weitere Followerin mutmaßt: „Das wird bestimmt ein lustiger Abend.“

Doch es gibt auch Fans, die den „Switch Reloaded“-Star lieber nicht in der ProSieben-Sendung gesehen hätten. „Du hast definitiv schon bessere Scherze gemacht“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ein anderer ergänzt: „Werter Herr Kessler, warum tun Sie sich das an? Ihre Sendungen und Ausflüge hatten doch immer Niveau!“

Nun gut, fehlendes Niveau kann man diesem Duell nun wirklich nicht vorwerfen. Schließlich dürfte es beim Duell Lichter versus Kessler zu einem der anspruchsvollsten und seriösesten Aufeinandertreffen seit Langem kommen. Wir dürfen also gespannt sein, wie der Zweikampf der beiden ausgehen wird. Und wenn es dann doch länger wird, kann ProSieben ja einfach gleich bis ins neue Jahr senden.