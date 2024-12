„Schlag den Star“: ProSieben verkündet nächstes Hammer-Duell

Seit Jahren begeistert die Spielshow „Schlag den Star“ die TV-Zuschauer hierzulande. In verschiedenen Spielrunden treten die prominenten Kandidaten gegeneinander an und kämpfen dabei um das Preisgeld von 100.000 Euro.

Normalerweise kämpfen die Promis im Alleingang um den Pott. Doch nun treten bei „Schlag den Star“ zum zweiten Mal wieder zwei Paare gegeneinander an. Lange müssen sich die Fans auf diese Begegnung nicht mehr gedulden.

In diesem Jahr kam es in der ProSieben-Sendung zu einer Premiere. Am 13. Juli traten nämlich zum ersten Mal zwei Ehepaare gegeneinander an. Das Duell des Abends: Anne-Marie und Wayne Carpendale gegen Bushido und Anna Maria Ferchichi. Nun gibt ProSieben die nächste Viererkonstellation bekannt.

+++ Sorge um Matthias Opdenhövel: „Schlag den Star“-Zuschauer können kaum hinsehen – „Gibt es einen Ersatz?“ +++

Am 11. Januar 2025 treffen der ehemalige „Popstars“-Juror Detlef Soost mit seiner Partnerin Kate Hall auf Rapper Eko Fresh mit seiner Frau Sarah Bora. Die beiden Paare werden live um die Gewinnsumme von 100.000 Euro spielen. Moderiert wird das Ganze wieder von Matthias Opdenhövel.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt das Duell am 11. Januar 2025 ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folge auch in der Mediathek bei Joyn.