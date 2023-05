„Schlag den Star“: Fans sauer – „Wirklich sehr peinlich“

Es dürfte eine besondere „Schlag den Star“-Sendung werden, die ProSieben am Samstag (27. Mai) zeigen wird. Duellieren sich doch in diesem Fall nicht wie gewohnt zwei Promis, sondern gleich vier.

Bei „Schlag den Star“ heißt es nämlich an diesem Wochenende: „The BossHoss“ gegen „Bratwurst und Baklava“. Es treten also gegeneinander an: Alec Völkel und Sascha Vollmer von „The BossHoss“ gegen die beiden Komiker und Podcast-Macher Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar.

Zweier-Teams bei „Schlag den Star“

Ein Duell, das viel Spaß verspricht, aber von den Zuschauern wohl auch einen langen Atem fordern wird. Schließlich gehen schon die normalen „Schlag den Star“-Sendungen meist bis weit nach Mitternacht. Mit doppelt so vielen Kandidaten, darunter mit Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar auch zwei, die sehr gerne und auch viel reden, dürfte sich die Zeit bis zum Finalspiel wohl noch mehr nach hinten verschieben. Dazu kommt dann ja auch noch die obligatorische Werbung, die von den ProSieben-Zuschauern immer wieder als Kritikpunkt genannt wird.

+++ „Schlag den Star“: DAS gab’s noch nie – ProSieben baut Show um +++

Bei Facebook jedenfalls wird schon jetzt davor gewarnt. „Armer Elton, da kommt er ja gar nicht mehr zu Wort! Das geht bestimmt bis um 3 Uhr“, heißt es da. Oder: „Team Werbung wird die Show gewinnen. Eindeutig.“

Mehr Nachrichten:

Doch es kommt auch Kritik an Moderator Elton auf. Der hatte sich zuletzt erst beim ESC ein wenig in die Nesseln gesetzt. Bei Facebook wird es nun noch schlimmer. „Es ist immer wieder erschreckend, wie wenig Elton als Moderator geeignet ist. Ich sage nur Stevens Kommentar, dass sein Zug auf den Bildschirmen im Studio zu sehen war. Ohne weitere Erklärung hätte Elton nicht verstanden, was Steven meinte. So etwas ist als Moderator objektiv gesehen wirklich sehr peinlich, ohne es böse zu meinen“, schreibt ein Fan.

Und ein anderer ergänzt: „Schon lange nicht mehr das, was es mal war. Ohne Raab habe ich es auch nicht mehr geschaut.“ Woher er denn weiß, dass es nicht mehr das ist, was es mal war, bleibt wohl sein Geheimnis. Ärger rund um „Schlag den Star“ gab es immer wieder, selten waren die Fans aber so wütend.