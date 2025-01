ProSieben kündigt neues Duell bei „Schlag den Star“ an – Fans sind baff

Am Samstag (15. Februar 2025) haben Fans der ProSieben-Unterhaltungsshow „Schlag den Star“ wieder einen großen Grund zur Freude. So treten ab der gewohnten Zeit um 20.15 Uhr wieder einmal zwei prominente Gäste in einem packenden Duell gegeneinander an.

Dabei werden sie in verschiedenen Disziplinen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ob Geschicklichkeit, Wissen oder Ausdauer – der Wettbewerb fordert alles von den Stars. Doch welche zwei Damen wird Moderator Matthias Opdenhövel Mitte Februar denn eigentlich im Studio begrüßen? Auf Instagram lüftete ProSieben nun das Geheimnis.

„Schlag den Star“: Ultimativer Showdown zwischen Evelyn Burdecki und Sarah Engels

In der 2. Folge der 17. Staffel werden keine Geringeren als Reality-Star Evelyn Burdecki und Sängerin Sarah Engels in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander antreten. Sarah Engels war schon einmal 2018 dabei und musste sich dabei gegen Rapper Eko Fresh mit einem Ergebnis von 64:14 haushoch geschlagen geben. Dieses Jahr soll es besser laufen.

So verriet sie gegenüber „Bild“, dass sie sich mit ihrem Freund Julian mithilfe eines individuellen Trainingsplans besonders im Ballspiel eifrig vorbereite.

++ Linda Zervakis: Jetzt ist es offiziell – diese Meldung kommt schneller als erwartet ++

Für Evelyn Burdecki ist es aber auch nicht das erste Mal. So sammelte sie bereits im Jahr 2021 gegen Sophia Thomalla „Schlag den Star“-Erfahrung. Jedoch ebenfalls mit keinem zufriedenstellenden Ausgang. Damals musste sie eine 31:74-Niederlage hinnehmen. Wie lautet ihr Erfolgsrezept für die aktuelle Challenge?

„Ich versuche, mich mit YouTube-Tutorials auf alles vorzubereiten – von Bogenschießen bis Mathe. Fazit: Ich hoffe einfach, dass es ein Quiz über Reality-TV gibt“, erzählte sie weiter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Instagram-Beitrag von ProSieben zur 2. Folge der 17. Staffel von „Schlag den Star“

Mit ihren riesigen Fangemeinden werden beide Stars dafür sorgen, dass der Startschuss der Show mit noch mehr Spannung erwartet wird. Dies lässt sich auch unter dem Instagram-Beitrag von ProSieben erkennen. Zahlreiche Fans fiebern der Folge entgegen. Dennoch planen auch ein paar vereinzelte User, sich das Duell nicht anzuschauen. Und schlagen darüber hinaus sogar alternative Kandidaten vor!

„Schlag den Star“: Fanmeinungen könnten unterschiedlicher nicht sein

Hier ein kleiner Überblick über die Reaktionen der ProSieben-Follower:

„Team Sarah!“

„Ich wäre für Raab vs. Puffi oder wie er heißt.“

„Geb ich mir.“

„Sarah gewinnt.“

„Das ist ein geiles Duell, ich mag beide sehr. Aber glaube, ich drücke Evelyn mehr die Daumen.“

„Oh nein, die Burdecki ist nicht auszuhalten.“

„Oh schön… ich mag beide! Werde es auf jeden Fall schauen.“

„Das wird wieder so sexy, lustig, charmant UND ehrgeizig wie einst mit Sylvie Meis und Lilly Becker! Der Hahn im Korb, Obdi [Anm. d. R. Matthias Opdenhövel], ist nicht zu beneiden.“

„Geht ProSieben die Stars aus, dass jetzt immer wieder die ran dürfen, die schonmal dabei waren?“

Wer beweist denn nun Kampfgeist und Fitness? Und wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Siegerin winkt alles in allem eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Es bleibt spannend, wer am 15. Februar 2025 besonders glänzen wird.