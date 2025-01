Linda Zervakis: Jetzt ist es offiziell – diese Meldung kommt schneller als erwartet

Es wirkt fast so, als ob Linda Zervakis wieder in ihrer alten Rolle als Tagesschau-Sprecherin wäre. Ein richtiges News-Studio. Eine richtige News-Sendung. Und eine richtige News-Sprecherin. Aber mit einem neuen Konzept.

Denn ProSieben hat am Sonntag (26. Januar) ein neues Format mit Linda Zervakis angekündigt. Und der Starttermin kommt genauso überraschend wie passend. Doch einige offene Fragen gibt es noch.

Linda Zervakis mit neuer Show

Kurz vor der Bundestagswahl ist das Thema „Fake News“ präsenter denn je. Sogenannte Falschmeldungen sind seit der KI-Erfindung immer schwerer zu erkennen und können das Meinungsbild von Personen maßgeblich beeinflussen. Nun plant ProSieben ein neues Format, das eben solche „Fake News“ auf satirische Art und Weise thematisiert.

Ab dem 17. Februar, also kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar, holt ProSieben die erste Staffel von „Fake News – Alles erstunken und erlogen“ ins Programm. Die Nachrichten-Satire wird von Linda Zervakis moderiert. Zusammen mit Katrin Bauerfeind und Benni Stark präsentiert sie in KI-Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen wöchentlich die besten und lustigsten „Fake News“ zum aktuellen Geschehen. Zudem sollen wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen mit dabei sein.

Das Format ist nicht komplett unbekannt, denn kurz vor Weihnachten feierte „Fake News“ Premiere. Im Dezember lief die Sendung noch am Mittwochabend im Anschluss an „TV Total“. Nun folgt der Wechsel auf Montag bei ProSieben und Joyn – und das immer ab 21.20 Uhr. Aktuell läuft zu dieser Zeit noch „Chris du das hin?“. Bislang ist noch nicht klar, was bei dem Sender im Frühjahr montags immer zur Primetime läuft. Derzeit gehört der Sendeplatz „TV total – Aber mit Gast“. Doch am 27. Januar ist vorerst die letzte Ausgabe mit Sebastian Pufpaff geplant.