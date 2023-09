„Schlag den Star“: DAS sind die neuen Duellanten – Lacher sind garantiert

Spannende Spielrunden, sportliche Zweikämpfe und Quizfragen zum Mitraten: Ein neues Duell bei „Schlag den Star“ steht kurz bevor. Die ProSieben-Zuschauer dürfen sich auf einen lustigen Abend freuen. Denn Leute um Lachen zu bringen, gehört zu ihrem Tagesgeschäft.

Am Samstagabend (30. September) liefern sich zwei deutsche Comedian den Kampf um die Gewinnsumme von 100.000 Euro. In zahlreichen Spielrunden zeigen die beiden Männer, was sie können. Das Publikum kann es kaum erwarten, dieses „Schlag den Star“-Duell live im TV zu sehen.

„Schlag den Star“: DAS sind die Kandidat

Die Kandidaten, die ProSieben ins Rennen schickt, sorgen bei den Fans für Begeisterung: Comedian Michael Mittermeier wird gegen seinen Kollegen Olaf Schubert antreten. In bis zu 15 Spielrunden wird an diesem Abend der Nachfolger von Chris Tall gesucht, der aus dem Duell der letzten Ausgabe gegen Pietro Lombardi als Sieger hervorgegangen ist.

Auf Instagram und Facebook veröffentlicht die Redaktion von „Schlag den Star“ nun ein Video von den beiden Gegnern. Wie so oft machen sich die Duellanten dort gegenseitig eine Kampfansage. „Ich weiß, dass du mich schlagen willst. Aber um es mit den Worten deiner unehelichen Mutter Mick Jagger zu sagen ‚you can’t always get what you want'“, sagt Mittermaier in dem kurzen Clip.

Die Antwort seines Kontrahenten Olaf Schubert folgt zugleich: „Der Mittermeier war ein Vorreiter der guten Laune. Das heißt also: Nach ihm wurde es lustig. Der Typ steht unter Strom. Aber unter Schwachstrom.“

„Schlag den Star“-Fans freuen sich auf Duell

Nach dem ersten Trailer können es viele Fans kaum erwarten, dass es losgeht. In den Kommentaren auf Facebook und Instagram kündigen sich zahlreiche Zuschauer für Samstagabend an:

„Das wird eine der besten Schlag den Star Folge.“

„Die sind beide nicht auf den Kopf gefallen, da sind auch die kognitiven Wettbewerbe interessant. Freue mich darauf!“

„Das ist ja eine super Kombination. Schau ich mir an.“

ProSieben zeigt die neue Folge von „Schlag den Star“ am Samstagabend (30. September 2023) live ab 20.15 Uhr und anschließend in der Mediathek bei Joyn.