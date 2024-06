„Schlag den Star“-Drama um Mehmet Scholl: Zuschauer „entsetzt“

Es sollte das große „Schlag den Star“-Duell Markus Babbel gegen Mehmet Scholl werden. Doch das war schon nach knapp einer Stunde Spielzeit vorbei. Schon mit sichtlich Problemen in die ProSieben-Show gegangen, musste Mehmet Scholl mitten in der Sendung die Bühne verlassen.

Via „X“ (vormals Twitter“) erklärte ProSieben um 21.20 Uhr bezüglich „Schlag den Star“: „Mehmet Scholl muss leider auf die Bank. Doch: Europameister ersetzt Europameister. Thomas Helmer springt ein. Kann er Markus Babbel schlagen?“

„Schlag den Star“-Drama um Mehmet Scholl

Zuvor hatten sich schon etliche ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauer in den sozialen Medien Sorgen um den ehemaligen Bayern-Profi Scholl gemacht. „Mehmet Scholl geht’s definitiv nicht gut“, schrieb beispielsweise ein Zuschauer via Instagram. Ein anderer ergänzte: „Ist Mehmet krank (körperlich oder was anderes)? Er wirkt überhaupt nicht gut.“ Während ein Dritter schrieb: „Bitte brecht die Sendung zum Schutz des Teilnehmers ab. Er hat null Chance gegen Markus.“ Und ein Vierter sorgte sich: „Was ist denn mit Mehmet Scholl? Er wirkt total daneben. Bin entsetzt!“ Während ein Fünfter nach Scholls Herausnahme lobte: „Gut, dass ihr Scholl rausgenommen habt. Er sah nicht gesund aus.“

Und so übernahm Thomas Helmer als Spontankandidat für den überraschend ausgeschiedenen Mehmet Scholl. Bleibt nur zu hoffen, dass es dem Ex-Nationalspieler bald wieder besser geht.

„Schlag den Star“ ausnahmsweise am Sonntag

Wie unglücklich für Mehmet Scholl selbst, aber auch für ProSieben. Der Sender hatte die Show, die normalerweise stets an einem Samstagabend gezeigt wird, extra auf Sonntag gelegt. Wohl um der schier übermächtigen Konkurrenz des Champions-League-Duells der Dortmunder Borussia gegen Real Madrid zu entgehen.

Ein kluger Schachzug, wie die TV-Quoten am Sonntagmorgen zeigten. Hatte das Spiel des BVB doch fast 50 Prozent der TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer in seinen Bann gezogen. Die genauen Quoten des Samstagabends (1. Juni 2024) kannst du hier nachlesen.