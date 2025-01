„Schlag den Star“: ProSieben-Zuschauer auf 180 – „Unerträglich“

Am Samstagabend (11. Januar) zeigt ProSieben eine neue Ausgabe der Kult-Spielshow „Schlag den Star“. Anders als sonst zocken heute zwei Teams gegeneinander. Die Kandidaten an diesem Abend: Rapper Eko Fresh tritt mit seiner Frau Sarah Bora gegen „Popstars“-Juror Detlef Soost und seine Partnerin Kate Hall an.

Um Punkt 20.15 Uhr begrüßt Moderator Matthias Opdenhövel die Zuschauer zum Ehepartner-Duell bei „Schlag den Star“. Beide Teams sind hoch motiviert und geben bei den Spielen alles, um sich am Ende die 100.000 Euro zu sichern. Die Show kommt allerdings nicht bei allen Zuschauern so gut an.

„Schlag den Star“ zeigt zweites Team-Duell

Es ist das zweite Mal, dass bei „Schlag den Star“ insgesamt vier Kandidaten an den Start gehen. Im letzten Jahr duellierten sich Anne-Marie und Wayne Carpendale gegen Bushido und Anna Maria Ferchichi und sorgten damit für die Premiere. Nun folgt das nächste Ehepartner-Duell.

In den ersten Spielrunden geben die Paare alles, um das Publikum zu unterhalten und sich die Punkte zu sichern. Denn die bringen sie Stück für Stück näher an das Preisgeld von 100.000 Euro. Manche Fans werden mit der Sendung jedoch nicht besonders warm, wie ein Blick in die sozialen Netzwerke deutlich macht.

Fan-Diskussion wegen „Schlag den Star“

Auf X (ehemals Twitter) diskutieren die Zuschauer, was das Zeug hält. Viele üben Kritik an der Ausgabe von „Schlag den Star“:

„Ich hätte nicht gedacht, dass Elton so eine Lücke hinterlassen wird. Aber diese Kandidaten und dazu noch dieser Moderator machen wirklich keinen Spaß.“

„Was stehen die immer auf? Voll nervig.“

„Warum schreit der Opdenhövel die ganze Zeit? Unerträglich.“

„Detlef mischt sich einfach ein in die Moderation. Wahnsinn.“

„Warum macht der Eko solche peinliche Moves?“

„Schatz – haben die Partner eigentlich keine Vornamen?“

