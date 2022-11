„Schlag den Star“: Elton hat sich verplappert – Zuschauer erwartet Mega-Duell

Es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass es bei ProSieben hieß „Schlag den Star“. Das letzte Mal lieferten sich Michael Bully Herbig und Rick Kavanian ein spannendes Duell am 17. September. Die lange Pause hat aber gute Gründe.

Denn „Schlag den Star“ macht den Sendeplatzt am Samstagabend um 20.15 Uhr frei für die Rate-Show „The Masked Singer“. Außerdem gibt es keine neuen Folgen aufgrund der Fußball-WM in Katar. Das bedeutet aber nicht, dass die Fans sich in diesem Jahr nicht noch auf ein neues Duell freuen dürfen. Neulich verplappert sich Moderator Elton nämlich in der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ und verrät interessante Details.

Dass Elton gerne redet und quatscht, wissen die Zuschauer von „Schlag den Star“ mittlerweile. Denn als Moderator der Sendung holt er bei den Erklärungen der Spiele gerne mal weiter aus. Im ARD-Format „Wer weiß denn sowas?“ hat er sich jetzt aber ordentlich verplappert und dem Publikum prompt verraten, wann die nächste Folge kommt und wer gegeneinander antreten wird.

Die neue Folge wird es zwar erst am 17. Dezember, also eine Woche vor Heiligabend, geben, aber dafür haben es die beiden Duellanten in sich. So werden der knallharte „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Eurodance-Stars DJ Bobo gegeneinander antreten. Das kann ja spannend werden!

„Schlag den Star“: Nachricht kursiert in sozialen Medien

Bei Twitter hat die Nachricht über das nächste Duell schon die Runde gemacht. Viele der Fans freuen sich auf die Kombination und sind schon gespannt, wer als Sieger des Abends hervorgehen wird. Ein Zuschauer macht sich sogar schon detaillierte Gedanken über die Spiele des Abends: „Hoffentlich gibt’s beim Duell Bobo gegen Llambi ein Tanzspiel“.

Bleibt abzuwarten, wann auch ProSieben öffentlich macht, dass Joachim Llambi und DJ Bobo am 17. Dezember aufeinander treffen werden.

Das letzte Duell zwischen Michael Bully Herbig und seinem guten Kollegen Rick Kavanian war jedenfalls spannend bis zur letzten Minute. Hier liest du den Live-Ticker des Abends.