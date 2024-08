Schäfer Heinrich auf Mallorca: Beim Blick ins Publikum wird eines sofort klar

Kurz vor seinem Auftritt im Oberbayern an der Playa von Mallorca sitzt Schäfer Heinrich im Backstage-Bereich und bereitet seine Autogrammkarten vor, während er hin und wieder an einem Glas Cola nippt. Von Aufregung fehlt jede Spur. Ausgelassen hält er ein Pläuschchen mit den Mitarbeitern. „Ich bin nicht aufgeregt – bin ich nie. Mehr als schiefgehen kann es ja nicht“, lautet die Devise des sympathischen Schäfers.

Punkt 1.30 Uhr geht es dann für einen der bekanntesten Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ auf die Bühne der beliebten Mallorca-Location. Der Weg gestaltet sich für den Schäfer allerdings als schwierig. Bereits auf dem Weg zur runden Fläche wird er von seinen Fans umringt, nach Fotos gefragt… Hände werden geschüttelt. Beim Blick ins Publikum wird bereits vor dem ersten Lied eines sofort klar.

Schäfer Heinrich erobert Mallorca-Publikum

Bereits die ersten Töne des Ballermann-Hits „Haus am Hühnerfrikassee“ bringen das Publikum im Oberbayern am Dienstagabend zum Beben. Sofort wird mitgegrölt, gelacht und die Gläser erhoben. Schäfer Heinrich ist in seinem Element. Er bringt mit Leichtigkeit die Menge zum Feiern. Egal ob bei „Ladykiller“, „Ich geh mit Flip-Flops joggen“ oder natürlich der absolute Klassiker: „Das Schäferlied“ – das Publikum genießt die Show.

Und beim Hinsehen wird eines ganz schnell klar. Nicht nur Heinrich ist seinen Fans treu ergeben, auch sie ihm. Das zeigt sich den ganzen Abend hindurch. Bereits beim Betreten des Oberbayerns rennen die Menschen auf den sympathischen Schäfer hinzu und bei jedem einzelnen Fan bewegen sich Heinrichs Mundwinkel automatisch nach oben. Die Augen jedes einzelnen, egal ob Gast oder Sänger, funkeln während des gesamten Auftritts. Etliche Gäste formen immer wieder Herzen mit ihren Händen, während sie im Takt mit wippen.

Schäfer Heinrich hat das Oberbayern auf Mallorca zum Beben gebracht. Foto: Vanessa Schubert

„Ordentlich in Feierlaune“

Dutzende Gläser werden dem Bauer hingehalten, der mit seinem Schäferstock dagegen schlägt. Einige halten sogar ihre Hand ihn und als Heinrich mit seinem Stock „abklopft“ küssen etliche die Handfläche. Schnell wird klar: Der Schäfer und seine „Mallorca-Schäfchen“ haben eine ganz besondere Beziehung. Das merkt man auch an Heinrichs Resümee für den Abend.

„Für mich war es mal wieder ein Mega-Auftritt! Das Publikum hat super mitgemacht. Es war ein ganz liebes Publikum und war ordentlich in Feierlaune“, fasst Schäfer Heinrich seinen Auftritt in der Mallorca-Location zusammen. Bei solchen Fans kann ja eigentlich bei den noch anstehenden Auftritten in Mallorcas Oberbayern nichts mehr schiefgehen.