„Bauer sucht Frau“-Star lässt Bombe platzen – DARAUF dürfen sich Fans freuen

Vor 16 Jahren veränderte seine Teilnahme bei der RTL-Kult-Show „Bauer sucht Frau“ sein Leben. Die Rede ist von Schäfer Heinrich! Seitdem er die große Liebe im Fernseher suchte, hat er die Herzen der Zuschauer erobert. Und ständig kommen neue Fans hinzu!

Denn neben einzelnen Auftritten in Reality-TV-Formaten wie „Kampf der Realitystars“ ist der Schäfer aus NRW vor allem ein fester Bestandteil der Schlagerwelt am Ballermann auf Mallorca geworden. Hier haben wir Heinrich vor einem Auftritt im berühmten Oberbayern zum Interview getroffen und gleich mehrere interessante Neuigkeiten von ihm erfahren!

„Bauer sucht Frau“-Star packt spannende Neuigkeiten auf den Tisch

Du bist schon länger immer mal wieder im Reality-TV unterwegs. Gibt’s da noch irgendwas, wobei du Lust hast mitzumachen und dort vielleicht die Liebe finden könntest?

Schäfer Heinrich: „Ja! Bei so Formaten würde ich gerne mal wieder mitmachen. Das war eine Herausforderung. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das bis zum Ende schaffe. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich da nicht gewonnen habe bei Kampf der Realitystars. Viele hatten ja gesagt, ich hätte das verdient. Das war wirklich schade!“

Da würdest du gerne noch mal mitmachen?

Schäfer Heinrich: „Ja, oder in das Sommerhaus der Stars, aber da muss ich noch die Frau dafür finden! Das Dschungelcamp ist jetzt auch wieder.“

Würdest du dich da bewerben?

Schäfer Heinrich: „Manchmal denke ich ja und dann denke ich doch wieder nein. Ich weiß es nicht.“

Du hast vorhin gesagt, du hast noch viele Pläne. Was für musikalische Pläne hast du?

Schäfer Heinrich: „Ja, es werden neue Lieder von mir kommen.“

Wann?

Schäfer Heinrich: „Wenn Zeit ist. Jetzt habe ich ja den Coco Koalabär als neuesten Song. Aber ich will immer noch weiter.“

Wann genau seine Fans mit neuen Hits rechnen dürfen, erzählte der ehemalige „Bauer sucht Frau“ und heutige Ballermann-Star nicht. In der Zwischenzeit dürfen sie also weiter zu Koala, Ladykiller oder dem berühmten Schäferlied an der Playa de Palma abgehen.