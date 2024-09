Kölsche Woche auf Mallorca – der Auftritt einer Kölnerin geht mitten ins Herz

Immer in der zweiten Woche im September feiert man am Ballermann auf Mallorca die Kölsche Woche. Dazu reisen eine ganze Menge Kölner und Rheinländer, aber auch viele andere aus ganz Deutschland an.

Zurück geht die Kölsche Woche laut eigenen Erzählungen auf das alljährliche Treffen des FC Merowinger – einer Thekentruppe aus der Südstadt Kölns, die seit 1972 immer im September nach Mallorca reist, um zu feiern. Bei ihrem traditionellen Frühshoppen in diesem Jahr trat ein Promi auf – dessen Auftritt traf viele hier mitten ins Herz. Unsere Reporterin auf Mallorca war dabei.

Ein Name durfte bei der Kölschen Woche auf Mallorca nicht fehlen

Wirklich alles im Münchner Kindl schreit an diesem Tag Köln. Eine riesengroße Flagge des Fußballvereins „FC Merowinger“ hängt über einer kleinen Bühne im Hof. Rot-weiße Girlanden sind über der feierte Menge – die meisten ebenfalls in rot-weiß gekleidet – gespannt.

Auch interessant:

Urlaub auf Mallorca: Irre Szene an der Playa – Partygruppe aus NRW reißt Strandbesucher mit

Zuerst steht der traditionelle Karnevalseinzug um kurz nach 11.11 Uhr, angeführt vom Erfinder des Ballermanns – dem 79-jährigen Werner Dive an. Danach betritt eine Kölnerin die Bühne – in Wahrheit steht sie auf einem Tisch mitten in der feiernden Menge. Es ist Annemie Herren, die Schwester des 2021 verstorbenen Willi Herren.

Die Schwester von Willi Herren – Annemie Herren – tritt beim Frühschoppen der „FC Merowinger“ auf Mallorca auf. Dabei singt sie ihren Song „Engel“, den sie für ihren verstorbenen Bruder hat schreiben lassen. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Der Entertainer aus Köln war als Realitystar, Schauspieler und Ballermann-Sänger erfolgreich gewesen. Besonders sein Auftreten als Kölscher Jung mit dem unverwechselbaren Akzent macht den Schlagersänger für viele aus. Dass seine Schwester auf der Veranstaltung auf Mallorca – die kaum kölscher sein könnte – ebenfalls als Sängerin auftritt, ist darum nicht verwunderlich.

Mehr News aus Mallorca:

Zuerst singt sie die kölsche Version von „Ich liebe das Leben“ – dem Lied von Vicky Leandros aus dem Jahr 1975. Danach richtet sie ein paar rührende Worte an ihren Bruder: „Ich habe für meinen Bruder einen Song schreiben lassen und den möchte ich für euch singen.“ „Engel“ heißt das Lied und ist eine Hommage an Willi, den ein paar der hier Anwesenden mitsingen. „Wir alle vermissen dich“, heißt es in dem 2023 erschienenen Song.

Annemie Herren nahm im Jahr 2024 an der Realityshow „Kampf der Realitystars“ teil und trat damit in die Fußstapfen ihres Bruders. Willi Herren hatte im Jahr 2021 kurz vor seinem Tod an dem Format teilgenommen.